Facebook ve Google, Seçimlerde Yalan Haberi Önlemek İçin Fransa'ya Destek Oluyor

Sosyal medya platformu Facebook’un, seçim sürecine giren Almanya'da yalan haber paylaşımını önlemek üzere önlemler aldığının haberini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Fransa seçimlerinde de habercilerle bir araya gelecek olan Facebook’a bu sefer Google da eklendi.

CrossCheck isimli girişim, halkın toplumsal medyada güvenebileceği bilgilerle, sahte olarak kategorize edeceği haberleri ayırmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir gazetecilik doğrulama projesi. Amerikan seçimleri sırasında sahte bilgilerin yaygınlaşması göz önüne alındığında, bazı ülkelerin bu tür saldırıları savuşturmak istemesi oldukça doğal.

CrossCheck girişimine, zaten hali hazırda sahte haberlerle savaş halinde olan Google News Lab ve Facebook’dan destek geldi. CrossCheck, medya ve teknoloji endüstrilerinden edindiği tecrübeleri bir araya getirerek dolandırıcılık, söylenti ve sahte iddiaların çabucak çözülmesini sağlıyor ve yanıltıcı veya kafa karıştırıcı hikayeleri hızlı bir şekilde raporluyor.

Google’ın Projedeki Rolü Büyük

Google, Paris'teki ‘Science Po Gazetecilik Okulu'ndan gönüllüleri, "öncü haber odaları teknolojileri" isimli bir eğitim oturumunda yer almaya davet edecek. Editörler daha sonra çevrimiçi bulunan her bir iddiayı özetleyerek haberleştirecek. Lider arama motoru Google, Fransız başkanlık seçimlerinin şu anda başlıca odak noktaları olduğunu açıkça belirtti. Bu nedenle Fransa çapındaki kuruluşlardan gazeteler, fotoğraflar, videolar, ‘meme' adı verilen mizahi paylaşımlar ve haber siteleri de dahil olmak üzere internette tur atan her içeriği bulmak ve doğrulamak için birlikte çalışacaklar.

Projeye AFP, BuzzFeed Haberleri, Le Monde, Les Schos, Libération gibi, toplamda 17 haber odası katıldı. Her biri, doğrulama sürecinin hızlandırılması için kendi kaynaklarını ve bölgesel bilgiyi paylaşacaklarını duyurdu. Duyuruya göre CrossCheck, adaylar ve kampanya talepleri hakkında arama yapmak için Google Trendler gibi çeşitli araçlar ve teknoloji platformlarını kullanacak. CrowdTangle, erken evrelerde seçimlerle ilgili sosyal içeriği keşfetmek ve izlemek için yardımcı olacakken, NewsWhip'e ait bir teknoloji olan Spike, toplumsal yayınları ve viral olayları belirlemek ve tahmin etmek için kullanılacak.

CrossCheck, 27 Şubat Pazartesi günü canlı olarak yayınlanacak ve girişimin bir parçası olmak isteyen tüm gazeteciler ve gazetecilik öğrencileri programa katılım gösterebilecek.

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