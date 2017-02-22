İnternet Üzerinden Koku Gönderilebilecek

Slikon Vadisi şirketlerinden Aromyx, insan koku ve tat alıcılarını bir biyoçipin üzerine yerleştirmeyi başardı. EssenceChip adı verilen bir işlemci, tat ve koku duyularını dijital olarak iletebilmemizi sağlayacak.

Aromyx, koku ve tat verilerini dijital olarak yakalama, endeksleme ve arama için bir platform oluşturdu. Bu çevrimiçi veri tabanını, Kaliforniya Üniversitesi Profesörü ve Kimya Uzmanı Dr. J. Bruce German, "Kokular ve tatlar için bir Google Maps" olarak da tanımlıyor.

Yepyeni Bir Reklam Pazarı Geliyor

En aç olduğumuz anlarda, sadece bir görsel ile bile bizi kandırmayı başardığı yiyecek sektörünün, işin içine kokular da eklendiğinde üzerimizde nasıl bir etki bırakacağı merak konusu. Araştırmacılara göre, bu yeni reklam sektörü Dünya çapında 100 milyar dolarlık bir pazarı kapsayacak. Yalnız yiyecek ve içecekler değil, parfüm sektörü gibi kozmetik alanlarda da bu reklamlardan etkili birşekilde yararlanılması bekleniyor.

İnsanın tat ve koku almasına yönelik çalışan 800 algı noktası olduğunu söyleyen Aromyx'in bilim grubu lideri Dr. Bill Harries, 362 noktayı kimyasal olarak kopyaladıklarını belirtti. "EssenceChip'e kahve gibi güçlü kokuları" yerleştirdiklerini aktaran Harries, 30 dakika içinde kokuyu dijital olarak kopyalamayı başardıklarının altını çizdi.

Söz konusu teknoloji, yazıcı mantığıyla çalışan cihazların geliştirilmesine sebep olacak. Az sayıda kimyevi kartuş yardımıyla milyonlarca koku oluşturulabilecek. EssenceChip’in çalışma mantığının anlatıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.