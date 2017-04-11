İstanbul Yeni Havalimanı Ekranları Vestel'e Emanet

Vestel, 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın 1 yıl süren bilgilendirme ekranları ihalesini kazandı. Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı uçuş bilgilendirme ekranlarını Vestel yapacak.

Vestel, havalimanlarına özel geliştirdiği ekranlar sayesinde cihazlarda; uçuş saatlerini, kapı ve kontuar bilgilerini, hava ve güzergah durumlarını ve benzer tüm bilgileri yolculara aktaracak. Vestel mühendislerinin yıllarca üzerinde çalışıp geliştirdiği uçuş bilgilendirme ekranları; özel tasarlanmış endüstriyel bir ürün olma özelliği ile yeni havalimanında kontuar ve kapıların olduğu alanlarda, havalimanı girişinde ve bekleme alanlarında yolculuların hayatını kolaylaştıracak ve önemli bilgileri yayınlayacak.

Vestel City’de geliştirilen, tasarlanan ve üretilen dijital ekranlar Vestel'in havacılık sektöründe de iddialı ürünlerle hizmet vereceğini işaret ediyor. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'da yaptığı açıklamada, "Sektöre özel endüstriyel bir ürün olan bu ekranlar, uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracaklar" dedi. Turan Erdoğan ihaleyle ilgili başka bir detay paylaşmadı.

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