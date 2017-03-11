Microsoft Cortana'nın İkinci Sürümü Sonunda iPhone Cihazlara da Geliyor

Cortana, Microsoft'un sanal asistanı henüz ülkemizde , bizim dilimizi kullanarak kullanıcılarla buluşamamış olsa da Apple iPhone, PC ve Android cihazlarda 6 lisanda servis veriyor.

Cortana bölgeye özgü bir yapay zeka olarak dikkat çekici ve "kullanıcı dostu" özellikleri ile diğer sanal asistanlar arasında öne çıkıyor. Örneğin, Cortana'nın İngiltere'deki sürümü İngiliz aksanıyla konuşuyor ve ülke deyimlerini rahatlıkla kullanabilen bir yapay zekaya sahip. Bu özelliğini Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Çince için 5'e katlamanız mümkün.

İşte bu üstün sanal asistan, şimdi iOS tabanlı cihazlar için Cortana 2.0 ismi altında servis vermek için güncelleniyor. Peki, Cortana 2.0 iPhone cihazlara ne yenilikler getiriyor?

Birincisi, tüm arayüzü tamamen yenilenmiş olarak iOS'a gelecek olan sanal asistan, daha hızlı ve kararlı çalışıyor. Tüm bir web sayfasını anında çevirebiliyor, daha iyi bir kullanıcı alışkanlıklarını tanımlama ve bu alışkanlıklardan bir profil oluşturma yeteneğine de sahip. Geçen yıl sonunda Android için servis edilen Cortana 2.0 artık iOS cihazlarda da kullanılabilecek.

Aslında, bu özellikleriyle Cortana, Türk kullanıcıları tanısaydı, bizi çok severdi diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz.

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