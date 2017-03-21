Stephen Hawking Uzaya Gidiyor

75 yaşındaki ünlü fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking, şimdiye kadar uzaya çıkmış en yaşlı astronot olma unvanına da erişecek.

Virgin Galactic'in sahibi ünlü multimilyarder Richard Branson'un teklifine hiç düşünmeden "Evet" cevabı veren Hawking, "Beni kimse uzaya götürmez diye düşünüyordum ki, Branson bana Virgin Galactic'te bir koltuk teklif etti. Bunun için bir saniye bile düşünmedim, hemen kabul ettim" dedi.

Üç çocuk sahibi olan Stephen Hawking uzaya çıkma heyecanını çocuk sahibi olmakla özdeşleştirdi. Bildiğiniz gibi Virgin Galactic uzay turizmi için kollarını sıvamış bir kuruluş. Tam manasıyla Virgin Galactic; profesyonel olmayan astronotları uzaya, 100 kilometre yüksekliğe, atmosferin dışına çıkarıyor ve kısa bir uzay gezisi yapmalarına olanak veriyor. Virgin Galactic bu ziyaretçileri yerçekimsiz ortamda altı dakikaya kadar dolaştırıyor ve onların dünyayı uzaydan gözlemlemelerine olanak tanıyor.

Hayatı boyunca uzay ile ilgili onlarca teori üreten, karadeliklerin yapısı hakkında teoremleriyle ödüller kazanan Stephen Hawking'in elbette böyle bir teklife hayır demesi mümkün değil.

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