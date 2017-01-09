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Türkiye’de Sanayi Sektörlerinin Teknolojik Olgunluk Karnesi Açıklandı

Türkiye’de Sanayinin Teknolojik Olgunluk Karnesi

Üretimde dijital dönüşüme yönelik adımların atıldığı yeni dönemde Türkiye'de sanayinin teknoloji karnesi çıkarıldı.

TÜBİTAK, akıllı üretim sistemlerine yönelik öncü ve kritik teknolojilerdeki durumun belirlenmesi amacıyla, Ar-Ge desteği alan firmalara yönelik araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmayla beraber bin kadar özel sektör kuruluşuna detaylı anketler uygulandı. Araştırmanın sonunda özel sektör kuruluşlarının görüşleri ve cevaplarını değerlendirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, firmaların yüzde 22'sinin Yeni Sanayi Devrimi tabanına oturan akıllı üretim sistemleri konusunda "kapsamlı bilgiye sahip olduğu" ortaya çıktı. Geri kalan firmaların yüzde 59'unun "genel bilgi sahibi olduğu", yüzde 19'unun "bilgisinin olmadığı" sonucuna ulaşıldı. Bu sonuçlar sektörel olarak değerlendirildiğinde, farkındalığı en yüksek 3 sektörün elektronik, yazılım ve malzeme olduğu görülüyor. Bilgisayar, elektronik ve optik ürünler alanında kapsamlı bilgi sahibi olan firmaların oranı yüzde 39'a olarak belirlenirken, yazılım ve danışmanlıkta bu oran yüzde 36, dolgu- ambalaj (kauçuk ve plastik) alanında yüzde 22 düzeyine kadar düşebiliyor.

TUBİTAK’ın araştırmasına göre, teknolojik olgunluk seviyesi en yüksek olan 3 sektör, "malzeme", "bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler" ve "otomotiv ve beyaz eşya yan sanayisi" olarak öne çıkıyor. Yukarıdaki sektörlerin yanı sıra akıllı üretim sistemleri kategorisinde en çok katma değer sağlayacağı değerlendirilen teknolojiler "otomasyon ve kontrol sistemleri", "ileri robotik sistemler", "eklemeli imalat" olarak öne çıktılar.

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Yazar: - 09.01.2017

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