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1 Milyon Kadar Google ve Yahoo e-Posta Hesabı Karanlık Web'de Satışa Çıktı

 1 Milyon Kadar Google ve Yahoo e-Posta Hesabı Karanlık Web'de Satışa Çıktı

Son raporlara göre e-Posta hesapları, sadece yazıdan oluşan şifreler karanlık web üzerinde kendilerine alıcı alıyorlar. Bu verilerin Yahoo ve Google hesaplarından oluştuğu iddia ediliyor.

Karanlık internetin, kendisinden daha da karanlık çalıntı kişisel veri tacirlerinin 1 milyon kadar şifresi çözülmüş yazışmayı ve e-posta hesabına müşteri aradığı iddia ediliyor. Satışa çıkan bilgilerin e-postalardan, şifre ve kullanıcı adlarından oluştuğu söyleniyor. Bu bilgileri satan hackerin  "SunTzu583" takma isimli bir siber suçu olduğu da tespit edilmiş. 2012'de gerçekleşen 100 bin kadar kişisel bilginin Yahoo'dan bilgilerin çalınmasının ardından yaşanan e-posta servislerine, farklı periyotlarda yapılmış saldırılardan derlediği verileri, tanesi 0,0079 Bitcoin'den (10,75 dolara) satmaya çalıştığı ortaya çıktı. SunTzu583 bunun yanı sıra, 550 bin kadar e-posta verisini de 0,029 bitcoin'den karanlık web'de pazara çıkarmış. Bu verilerin arasında farklı zamanlarda sızdırılan Adobe, Dropbox ve Tumblr bilgilerinin de olduğu iddia ediliyor.

Kısaca SunTzu583, herkesin ipliğini pazara çıkarmış gibi görünüyor. Çabuk para kazanmak için sürümden satış yapmak bu olsa gerek.

Yahoo 1 Milyar Hesabın Daha Hacklendiğini Duyurdu

Karanlık Web’in Tehlikeli Marketi Silk Road Hortladı

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Yazar: - 06.03.2017

1 Milyon Kadar Google ve Yahoo e-Posta Hesabı Karanlık Web'de Satışa Çıktı İçin Yorum Yaz

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