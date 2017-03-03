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1 Saat İçerisinde 100 Milyon 'Snap' Hissesi Satıldı

snap hisseleri halka arz edildi

Dün ABD yerel saatiyle 11.20’de ilk kez halka arz edilen Snapchat hisseleri, iki saat içerisinde yüzde 51 prim yaptı.

Geçici resim ve video paylaşma uygulamasının sahibi Snapchat, Instagram’ın hikaye özelliği ile birlikte ciddi değer kaybetmiş, şirketin büyümesi yüzde 82 oranında azalmıştı. Bu durum üzerine hisselerini halka arz (IPO) eden Snap’in piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolara yükseldi. Şu an değeri 11 milyar dolar olan Twitter’ı üçe katlayan firmanın, 17 dolardan başlattığı hisse bedeli, iki saat içerisinde 25,75 dolara yükseldi.

New York borsasında satışa sunulan Snap hisseleri, kısa sürede en çok tercih edilen hisse senedi oldu. Bir saat içerisinde 100 milyon hisse senedinin satın alındığı halka arz süreci, bilişim ve teknoloji şirketlerine duyulan ilginin kanıtı oldu.

Yazar: - 03.03.2017

1 Saat İçerisinde 100 Milyon 'Snap' Hissesi Satıldı İçin Yorum Yaz

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