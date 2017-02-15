?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobil10 Çekirdekli MediaTek Helio X30 İşlemciye Sahip Apollo 2, MWC 2017'de Tanıtılacak

10 Çekirdekli MediaTek Helio X30 İşlemciye Sahip Apollo 2, MWC 2017'de Tanıtılacak

MediaTek Helio X30

Hardcore donanım sevenleri ve telefonlarında daha fazla çekirdekli işlemci görmek isteyenleri buraya alalım. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vernee, akıllı telefon piyasasını alt üst edecek bir cihaz duyuruyor. MediaTek'in 10 çekirdekli X30 işlemcisine sahip ilk telefon olma özelliğini taşıyan Apollo 2, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobile World Congress (MWC) 2017'de tanıtılacak. 

Vernee'nin sitesinde yayınlanan yukarıdaki fotoğrafta, Apollo 2'nin iki modele sahip olacağı görülüyor. Biri 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına ve diğeri de 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip. Ekranın boyutu ve çözünürlüğü, kamera özellikleri ve pil ömrü de dahil olmak üzere diğer donanım özellikleri ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ancak, 2016 yılında piyasaya sürülen Vernee Apollo'nun 5.5 inç QHD ekran, 21 MP kamera, 8 MP selfie kamerası ve bazı etkileyici özellikleri olduğunu hatırlatalım. Umarım yeni cihaz bu alanlarda bazı iyileştirmelerle gelir.

10nm üretim süreciyle yaratılan MediaTek Helio x30'a gelecek olursak, üç kümeli çekirdeğe dayanan bir tasarım kullanıyor. İlkinde 2.8GHz hıza sahip dört Cortex-A73 çekirdeği bulunurken, ikincisinde 2.2GHz hızında dört Cortex-A53 çekirdeği içeriyor. Son olarak, üçüncü kümenin 2.0GHz'de saat hızına sahip iki Cortex-A35 çekirdeği bulunuyor. İşlemci aynı zamanda dört çekirdekli bir PowerVR 7XT GPU ile birlikte geliyor.

Vernee, Apollo 2'ye ek olarak, MWC 2017'de bazı yeni telefonları da gösterecek. Açıkçası Şubat sonu akıllı telefon camiası için oldukça heyecanlı geçecek, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

6 GB RAM'li Vernee Apollo İle Uçuşa Hazır Olun

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 15.02.2017

10 Çekirdekli MediaTek Helio X30 İşlemciye Sahip Apollo 2, MWC 2017'de Tanıtılacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Türkiye 5G’de Sadece Uygulayıcı Olmayacak Türkiye 5G’de Sadece Uygulayıcı Olmayacak Türk Telekom’un CEO’su Paul Doany, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Bilim, Sanayi ve…
3.4 Milyar Dolar Zarar Gösteren Toshiba'nın CEO'su İstifa Etti 3.4 Milyar Dolar Zarar Gösteren Toshiba'nın CEO'su İstifa EttiToshiba CEO’su Shigenori Shiga, şirketin milyar dolarlık kaybının ardından istifa ettiğini resmen açıkladı. Teknoloji devi Toshiba'nın CEO’su… Viral Yüz Değiştirme Uygulaması FaceApp, Rekor İndirmeye Ulaştı! Viral Yüz Değiştirme Uygulaması FaceApp, Rekor İndirmeye Ulaştı!Selfie çekenlerin gözdesi mobil uygulamalara bir yenisi daha eklendi. FaceApp adını taşıyan yüz değiştirme uygulaması, Android platformunda…
Snapchat Telefonu Nasıl Bir Cihaz Olacak? Samsung Galaxy S8'in Çıkış Tarihi MWC 2017'de Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten