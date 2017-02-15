10 Çekirdekli MediaTek Helio X30 İşlemciye Sahip Apollo 2, MWC 2017'de Tanıtılacak

Hardcore donanım sevenleri ve telefonlarında daha fazla çekirdekli işlemci görmek isteyenleri buraya alalım. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vernee, akıllı telefon piyasasını alt üst edecek bir cihaz duyuruyor. MediaTek'in 10 çekirdekli X30 işlemcisine sahip ilk telefon olma özelliğini taşıyan Apollo 2, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobile World Congress (MWC) 2017'de tanıtılacak.

Vernee'nin sitesinde yayınlanan yukarıdaki fotoğrafta, Apollo 2'nin iki modele sahip olacağı görülüyor. Biri 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına ve diğeri de 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip. Ekranın boyutu ve çözünürlüğü, kamera özellikleri ve pil ömrü de dahil olmak üzere diğer donanım özellikleri ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ancak, 2016 yılında piyasaya sürülen Vernee Apollo'nun 5.5 inç QHD ekran, 21 MP kamera, 8 MP selfie kamerası ve bazı etkileyici özellikleri olduğunu hatırlatalım. Umarım yeni cihaz bu alanlarda bazı iyileştirmelerle gelir.

10nm üretim süreciyle yaratılan MediaTek Helio x30'a gelecek olursak, üç kümeli çekirdeğe dayanan bir tasarım kullanıyor. İlkinde 2.8GHz hıza sahip dört Cortex-A73 çekirdeği bulunurken, ikincisinde 2.2GHz hızında dört Cortex-A53 çekirdeği içeriyor. Son olarak, üçüncü kümenin 2.0GHz'de saat hızına sahip iki Cortex-A35 çekirdeği bulunuyor. İşlemci aynı zamanda dört çekirdekli bir PowerVR 7XT GPU ile birlikte geliyor.

Vernee, Apollo 2'ye ek olarak, MWC 2017'de bazı yeni telefonları da gösterecek. Açıkçası Şubat sonu akıllı telefon camiası için oldukça heyecanlı geçecek, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

6 GB RAM'li Vernee Apollo İle Uçuşa Hazır Olun