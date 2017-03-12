?     Geri Bildirim
10 Farkı Bul
TamindirMobilOyunlarBulmaca10 Farkı Bul - Android İçin Yerli Bulmaca Oyunu

10 Farkı Bul

10 Farkı Bul İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
10 Farkı Bul
10 Farkı Bul
10 Farkı Bul
10 Farkı Bul

O eski gazete sayfalarına dönmek ister misiniz?

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 25 dakika önce

10 Farkı Bul, Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen bir tür bulmaca oyunudur. 

Yerli geliştirici Beyazay imzalı çocuk oyunu 10 Fark Bulmaca, Google Play üzerinde yayınlandı. Oyun bizleri o gazete, dergi sayfalarında resimlerin peşinden koştuğumuz o yıllara döndürmeye bir hayli kararlı. Yedi farkı bul tarzı oynanışı ile kimi zaman oyuncuyu zorlayna kimi zaman da eğlendirmeyi başaran oyun, içerisinde barındırdığı 50 bölüm ile uzun bir maceranın kapılarını da aralamayı başarıyor.

Oyunun temelinde bilmediğiniz bir şey yok. Yani iki resim arasında 10 farkı buluyor ve bir sonraki bölüme geçmeye çalışıyorsunuz. Fakat yedi fark aramak yerine on fark ararken daha fazla zorlandığınızı söylemeyiliz. Çünkü yapımcılar fark sayısını arttırarak, zorluğu da bir üst seviyeye çıkarmayı başarmış. Oyuncuyu kendisine bağlamayı başaran ve uzun saatler başında duracağınız bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz.

İyi seyirler!

10 Farkı Bul için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri.
Üretici:
Beyazay
10 Farkı Bul QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaAndroid İçin Ücretsiz Bulmaca Oyunu
  2. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaAndroid için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  3. Candy Crush Soda Saga
    Candy Crush Soda SagaAndroid İçin Candy Crush Soda Saga Oyunu
  4. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsterAndroid için Bilgi Yarışması Oyunu
  5. Pet Rescue Saga
    Pet Rescue SagaAndroid için Bulmaca Oyunu