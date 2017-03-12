10 Farkı Bul, Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen bir tür bulmaca oyunudur.

Yerli geliştirici Beyazay imzalı çocuk oyunu 10 Fark Bulmaca, Google Play üzerinde yayınlandı. Oyun bizleri o gazete, dergi sayfalarında resimlerin peşinden koştuğumuz o yıllara döndürmeye bir hayli kararlı. Yedi farkı bul tarzı oynanışı ile kimi zaman oyuncuyu zorlayna kimi zaman da eğlendirmeyi başaran oyun, içerisinde barındırdığı 50 bölüm ile uzun bir maceranın kapılarını da aralamayı başarıyor.

Oyunun temelinde bilmediğiniz bir şey yok. Yani iki resim arasında 10 farkı buluyor ve bir sonraki bölüme geçmeye çalışıyorsunuz. Fakat yedi fark aramak yerine on fark ararken daha fazla zorlandığınızı söylemeyiliz. Çünkü yapımcılar fark sayısını arttırarak, zorluğu da bir üst seviyeye çıkarmayı başarmış. Oyuncuyu kendisine bağlamayı başaran ve uzun saatler başında duracağınız bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz.

İyi seyirler!