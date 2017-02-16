10 Yaşın Altındaki Çocukların İnternet Kullanması Tehlikeli

Rusya Telekomünikasyon Kontrol İdaresi (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, ailelerin küçük çocuklarının tablet ve bilgisayar kullanma yeteneğiyle övünmelerine tepki gösterdi. 10 yaş altı çocukların internetten uzak tutulmasının gerektiğini söyleyen Jarov, sanal dünyayı gerçek sanan çocukların, gerçek dünya algısının bozulduğunu savundu.

Çocukların bilgisayar karşısında sessiz oturmasını iyi bir şey olarak değerlendirmenin yanlış olduğunun altını çizen Roskomnadzor Başkanı, "Tam tersine, her şey kötü de olabilir. Çeşitli sorunlar oluşabilir. Siber zorbalıktan tutun da tehlikeli gruplara davet gibi sıkıntılar doğabilir" dedi. Birçok terör örgütünün internet üzerinden propaganda yaptığını hatırlatan Jarov, "Her hafta internette Rusça yeni videolar yayınlıyorlar; binlerce siteye, foruma ve sosyal ağlara yayıyorlar” dedi. Özel bir program sayesinde bu videoları bir iki gün içerisinde tespit ederek sildiklerini aktaran Jarov sözlerine, "Bu yüzden teröristler taktik değiştirdi. Şimdi bu filmlerin sayısını artırdılar. Teröristlerin internetteki ana hedefleri sempatizanların sayısını artırmak" şeklinde devam etti.

Küçük yaştan internete bağımlı olan çocukların ürkütücü haberlerini sizlerle çok kez paylaştık. Bu uğurda parmağını kesen çocuklara bile şahit olduk. Kontrolsüz kullanıldığında yetişkinler için de çok fazla tehdit teşkil eden internet, özellikle çocuklar ve ergenlerin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

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