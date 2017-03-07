10 Yıl İçerisinde Uzaylılarla İletişim Kurabilecekmişiz

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in “Uzaylılarla iletişim kurmayın!” uyarısının aksine, Erich von Däniken katıldığı UFO&Uyanış Fuarı'nda “Bizler onların bir parçasıyız. Neden kurmayalım ki?” şeklinde konuştu.

İngiltere’nin Manchester şehrinde gerçekleşen fuarda, uluslararası Alman yayın evi Deutsche Welle (DW) Türkçe muhabiri Başak Sezen’in sorularını yanıtlayan ‘Tanrıların Arabaları’ kitabının yazarı Däniken, uzaylılarla 10 yıl içerisinde temas kuracağımızı iddia etti.

Sezen’in neden uzaylıları göremediğimiz sorusuna, “Bizlerin tam olarak nasıl tepki vereceğimizi biliyorlar. Eğer aniden bir futbol stadyumunda belirseler hepimiz şok olurduk.” şeklinde yanıt veren dünya dışı canlılar ve antik medeniyetler uzmanı, uzaylıların binlerce yıl önce burada olduğunu ve insanlığı kaosa sürüklemeden geri dönmek istediklerini açıkladı.

Onların Çocuklarıyız

İnsanoğluna teknolojiyi, edebiyatı hatta ilk dili öğretenlerin uzaylılar olduğuna inanan Däniken, “Bizi yok etmeyecekler. Onlar yardımsever canlılar.” diyerek Hawking’in temastan kaçınma uyarısının yersiz olduğunu dile getirdi. Dünya dışı canlıların isteseler bizi çoktan yok edebileceklerinin altını çizen Däniken, açıklamalarına “Onlar zaten buradalar ve bizi izliyorlar. Eğer bizi yok etme arzuları olsaydı bunu zaten çoktan yaparlardı.” şeklinde devam etti.

Türkiye’deki Antik Kentler de Uzaylı Eseri mi?

Pek çok kez Türkiye’de bulunduğunu belirten Däniken, Türkiye’yi ve insanlarını çok sevdiğini dile getirdi. Kapodakya’daki yeraltı kentlerini soran DW Türkçe muhabirini, “Tabii ki bu yeraltı kentlerini insanlar inşa etti, dünya dışı canlılar değil. Nedenini ise bilmiyoruz.” diyerek yanıtlayan antik medeniyetler uzmanı, bu bölgedeki insanların çekindikleri bir şeyden dolayı saklı kentler inşa etmiş olabileceğine değindi. Yakındaki volkanın patlamasından korkmuş olabilecekleri söylentilerine ihtimal vermeyen Däniken, “Bu yeraltı kentlerini yaptılar ki üzerlerinde uçan bir şey onların aşağıda tünellerde olduğunu göremesin.” spekülasyonunda bulundu.

30’dan fazla kitabın yaratıcısı, 82 yaşındaki yazarın iddialarına bilim insanları destek vermese de, Erich von Däniken’in uzaylılar hakkındaki düşünceleri ses getirmeye devam edeceğe benziyor. Peki ya siz uzaylılar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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