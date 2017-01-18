10 Yılda Geliştirilen Yerli Arama Motoruna 1 Saatte Rakip Çıktı: 'Gidiyoo'

Geçtiğimiz gün paylaşılan bir yerli arama motoru haberi sosyal medyanın gündemine oturdu. İki Türk mühendisin 10 yıllık çabaları sonucunda ortaya çıktığı belirtilen Geliyoo isimli internet sitesi, altyapısını Google'dan alınca adeta ortalık karıştı. Üstelik bu arama motorunun haberler bölümü de ücretsiz bir yazılım olan Wordpress'den alınmıştı. E-ticaret bölümü de ücretli bir Wordpress temasından hallice olunca, 10 milyon TL'ye yakın para harcadıklarını ifade eden girişimciler topa tutuldu. Tabii orantısız zeka örnekleri de hemen kendisini gösterdi; ortaya Gidiyoo çıktı.

Gidiyoo 1 saatte kurulan bir arama motoru. Google altyapısını kullanarak hazırlanan bu site, gerçek bir orantısız zeka örneği olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ihtimal akşam yemeklerini yedikleri sırada hazırladılar. Sitenin içerisinde de bazı mesajlar vermeyi ihmal etmemişler. "Bu yerli arama motorunu 1 saat içinde 60 liraya yaptık.

Peki 10 yılda harcanan 10 milyon TL nereye gidiyoo?" şeklinde bir sloganları bulunan Gidiyoo'nun içerisinde bulunan diğer iki linkte çok anlamlı. Kendimi şanssız hissediyorum butonuna tıkladığınızda, "2016 bütçe açığı" şeklinde arama sonuçları çıkıyor. Geliyoo'nun benzeri bir Mektup linki olan sayfada ise Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne ulaşabileceğiniz bir arama sonucuyla karşılaşıyoruz.

Konuya dair bir başka örnek ise Gelemiyoo oldu. Bu arama motorunun mesajında ise, "Halkı kandırmayın!... Gerçek fikirler değerlensin, emekler boşa gitmesin!" yazısı yer alıyor. Kendimi şanssız hissediyorum butonuna tıkladığınızda "bahtsız bedevi" arama sonucuna, Mektup bölümüne tıkladığınızda ise "Milena'ya Mektuplar" sonucuna ulaşıyorsunuz.

Son olarak Geliyoo isimli yerli arama motorundan bir açıklama geldiğini belirtelim. Açıklamada, "Google Özel Arama servisi kullanılarak yayına açılan bu sitenin ve yazılımın hiç bir şekilde “Geliyoo” nun gerçek altyapısı ile ilgisi bulunmamaktadır" denildi. Peki, soru şu:

10 milyon TL harcayarak geliştirdiğiniz sistemden neden hiçbir eser göremiyoruz?

‘Geliyoo’ İsimli Milli Arama Motoru Kafaları Karıştırdı (Güncellendi)