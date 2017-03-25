Kitaplar üzerine kurulan bir sosyal ağ projesi olan 1000Kitap uygulamasıyla Android cihazlarınızdan okuduğunuz kitaplar için incelemeler yapabiliyorsunuz.

2012 yılında kurulan bir proje olan 1000Kitap ile kullanıcılar okuduğu kitaplara dair alıntılar ve incelemeler yaparak, ilgili kitabı okumak isteyen kullanıcılara da yol gösterici oluyorlar. Okuduğunuz kitapların listesini de yapabileceğiniz uygulamada, her kitap ve yazar için istatistikler, alıntılar ve yorumlar da sizlere sunuluyor.

Her insanın 1000 kitap okuması hedefiyle yola çıkan projede, okuduğunuz ve okumak istediğiniz kitapları işaretleyebiliyor, okuduğunuz kitaplardan alıntılar yapabiliyor ve incelemelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz. Kitaplarla bir arada olmayı seviyorsanız, sizinle aynı hissi paylaşan diğer kullanıcılarla 1000Kitap uygulaması üzerinden paylaşım yapabilirsiniz.