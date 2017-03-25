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1000Kitap
TamindirMobilHaber Ve Dergi1000Kitap - Android Için Kitap Bilgi Uygulaması

1000Kitap

1000Kitap İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
1000Kitap
1000Kitap
1000Kitap
1000Kitap
1000Kitap

1000Kitap uygulamasıyla Android cihazlarınızdan okuduğunuz kitaplar için incelemeler ve alıntılar yapabiliyorsunuz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Kitaplar üzerine kurulan bir sosyal ağ projesi olan 1000Kitap uygulamasıyla Android cihazlarınızdan okuduğunuz kitaplar için incelemeler yapabiliyorsunuz.

2012 yılında kurulan bir proje olan 1000Kitap ile kullanıcılar okuduğu kitaplara dair alıntılar ve incelemeler yaparak, ilgili kitabı okumak isteyen kullanıcılara da yol gösterici oluyorlar. Okuduğunuz kitapların listesini de yapabileceğiniz uygulamada, her kitap ve yazar için istatistikler, alıntılar ve yorumlar da sizlere sunuluyor.

Her insanın 1000 kitap okuması hedefiyle yola çıkan projede, okuduğunuz ve okumak istediğiniz kitapları işaretleyebiliyor, okuduğunuz kitaplardan alıntılar yapabiliyor ve incelemelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz. Kitaplarla bir arada olmayı seviyorsanız, sizinle aynı hissi paylaşan diğer kullanıcılarla 1000Kitap uygulaması üzerinden paylaşım yapabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
1000Kitap
1000Kitap QR Kodu Okutarak İndir

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