11 Yaşındaki Çocuk iTunes'dan Oyun Alırken, Kredi Kartına 7.500 Dolar Taktı

Çocukların eline kredi kartı vermek ya da kredi kartı bilgilerini ortalarda bırakmak ne kadar doğru? Bu haberden alınacak derse göre hiç de doğru değil.

İngiltere de yaşan Roy Dodson iTunes hesabına kredi kartını ekli bırakınca, oğlu Alfie bu hesaptan oyunlar satın almaya başlamış. 7.500$ kadar bir alışveriş yapan 11 yaşındaki Alfie, 5 dakika içinde 870 dolarlık sipariş vererek alışveriş çılgınlığına başlamış. Yarım saat içerisinde de 1.400 dolara ulaşmış. Bu noktadan sonra Alfie'nin kafası karışmış olacak ki, defalarca aynı oyunları satın alarak kredi kartıyla 7.500 dolarlık alışveriş yapmış.

Alfie satın aldığı bazı oyunların çok iyi olduğu için heyecandan "satın al" butonuna defalarca bastığını da itiraf etmiş. Babası, Alfie'nin daha önce de iTunes'dan alışveriş yaptığını, satın aldığı oyunların tutarı 125 doları geçtiğinde kendisine danışarak haber verdiğini de anlatıyor. Olaya bakıldığında Alfie'nin bir gaflet anı yaşadığı kesin gibi görünüyor.

Apple'ın bu parayı geri ödeyecek mi henüz net değil ama şirket "ebeveyn kontrol" seçeneği ile ilgili Alfie'nin babasına sağlam bir vaaz vermiş. Alfie'ye bu olay sonrası iPad yasaklanmış, artık sadece hafta sonları kullanabilecek.

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