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11pets
TamindirMobilSağlık11pets - Android Için Evcil Hayvan Takip Uygulaması

11pets

11pets İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
11pets
11pets
11pets
11pets
11pets

Evcil hayvanınızın tüm aktivitelerini takip edebilir ve uzman görüşler alabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

11pets, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir evcil hayvan bakım yardımcısı olarak karşımıza çıkıyor. Her evcil hayvan sahibinin telefonunda olması gereken uygulama ile hayvanınızı takip edebiliyorsunuz.

Evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren bir uygulama olan 11pets, hayvanların sağlıkları ve davranışlarıyla ilgili önemli olayların takibini kolaylaştırıyor. Her evcil hayvan sahibinin telefonunda olması gereken 11pets, özellikle hayvanların sağlık durumlarını yakından takip etmenizi sağlıyor. Hayvan bakımını kolaylaştıran uygulama ile ilaçların saatleri, davranış bozuklukları ve kilo durumu gibi hayvanlar için önemli olayların takibi kolayca yapılabiliyor. Hayvanların kendilerini özel hissetmelerini de sağlayan 11pets, sahip olduğu bulut depolama alanıyla da verilerinizi güvende tutuyor. Kan testinden ilaçlara, davranışlardan yemeklerine kadar pek çok noktaya kadar veriyi 11pets ile tutabiliyorsunuz.

Son derece basit bir kullanıma sahip olan uygulamada veri tutmanın yanı sıra uzmanlardan bilgi de alabiliyorsunuz. Blogta takılarak diğer hayvan sahipleriyle iletişim kurabiliyor ve farklı bilgiler edinebiliyorsunuz. Ancak uygulamanın ingilizce olmasından ötürü sizin de biraz ingilizcenizin olması gerekiyor. 

11pets uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
11Pets
11pets QR Kodu Okutarak İndir

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