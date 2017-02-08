11pets, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir evcil hayvan bakım yardımcısı olarak karşımıza çıkıyor. Her evcil hayvan sahibinin telefonunda olması gereken uygulama ile hayvanınızı takip edebiliyorsunuz.

Evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren bir uygulama olan 11pets, hayvanların sağlıkları ve davranışlarıyla ilgili önemli olayların takibini kolaylaştırıyor. Her evcil hayvan sahibinin telefonunda olması gereken 11pets, özellikle hayvanların sağlık durumlarını yakından takip etmenizi sağlıyor. Hayvan bakımını kolaylaştıran uygulama ile ilaçların saatleri, davranış bozuklukları ve kilo durumu gibi hayvanlar için önemli olayların takibi kolayca yapılabiliyor. Hayvanların kendilerini özel hissetmelerini de sağlayan 11pets, sahip olduğu bulut depolama alanıyla da verilerinizi güvende tutuyor. Kan testinden ilaçlara, davranışlardan yemeklerine kadar pek çok noktaya kadar veriyi 11pets ile tutabiliyorsunuz.

Son derece basit bir kullanıma sahip olan uygulamada veri tutmanın yanı sıra uzmanlardan bilgi de alabiliyorsunuz. Blogta takılarak diğer hayvan sahipleriyle iletişim kurabiliyor ve farklı bilgiler edinebiliyorsunuz. Ancak uygulamanın ingilizce olmasından ötürü sizin de biraz ingilizcenizin olması gerekiyor.

11pets uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.