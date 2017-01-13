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12 Saat Kesintisiz Oyun Oynadığı İçin Öldü!

12 Saat Kesintisiz Oyun Oynayarak Öldü!

İngiltere'de yaşanan ve 20 yaşındaki Chris Stainfort adlı oyuncunun ölümüyle sonuçlanan olayda ölüm sebebi uzun süreli oyun oynanmasına bağlı olarak gerçekleşen kan pıhtılaşması olarak gösterildi. Daha önceden çeşitli "en uzun oyun oynama süresi" rekor denemeleri yapılmıştı ve kendisini sıkı oyuncu olarak tanımlayan oyuncular fiziksel limitlerini zorlamışlardı. Hatta oyun oynadığı internet kafede oturduğu sandalyede ölü bulunan insanlar bile olmuştu. Bu durum oyun oynamanın eğlenceli olduğu kadar ölümcül olabileceğini de gösteriyor.

Yaşanan olayla ilgili basına açıklama yapan Chris Stainfort'un babası David Stainfort, oğlunun Xbox oyun konsolu üzerinde uzun süreler online olarak Halo oyunlarını oynadığını dile getiriyor. Chris Stainfort'un ölüm nedeni toplardamarda kan pıhtılaşması olarak raporlanmış. Bu problem uzun süre hareketsiz kalındığında ortaya çıkıyor ve damarların tıkanarak vücut fonksiyonlarının iptal olmasına sebep oluyor. Chris Stainfort'un ölümünden önceki bütün geceyi oyun oynayarak geçirdiğini söyleyen babası, oğlunun Xbox için yaşadığını, bu durumun onun için herhangi bir tehlike oluşturduğunu düşünemediğini sözlerine ekliyor.

Chris Stainfort, uzun süre oyun oynamış olsa da ölümü bilgisayar başında gerçekleşmemiş. Bütün gece oyun oynadıktan sonraki sabah arkadaşlarıyla iş başvurusu yapmaya giden Chris Stainfort, başvuru merkezinin dışında yere yığılmış. Toplardamarlarda gerçekleşen kan pıhtılaşması oturarak ve hareket edilmeyerek yapılan uzun otomobil, uçak ve otobüs yolculuklarında da görülebiliyor. Fakat oyuncular uzun oyun seanslarında küçük aralar vererek ve hareket ederek bu problemin önüne geçebiliyorlar. Bu nedenle oyun oynarken zaman zaman mola vermenizi ve sağlığınız için egzersiz yapmanızı tavsiye ediyoruz.

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Yazar: - 13.01.2017

12 Saat Kesintisiz Oyun Oynadığı İçin Öldü! İçin Yorum Yaz

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