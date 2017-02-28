15 Metrelik Teknesini iPad'le Kontrol Edemeyerek Batırdı!

Teknoloji her ne kadar giderek gelişiyor olsa da halen geleneksel yöntemler daha güvenilir olabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir tekne kazası bu duruma oldukça isabetli bir örnek oldu. İngiltere'de yaşanan kazada 15 metre uzunluğundaki bir tekne sahibi olan David Carlin, teknesinin pusulası olmadan denize açıldı. Navigasyon amacıyla pusula yerine iPad tabletini kullanan David Carlin bir süre bu şekilde yol almaya devam etti; fakat iPad'inin yönünü tespit etmesini sağlayan WiFi sinyallerinin kesileceğini akıl edemedi. Sonuçta David Carlin'in uzun teknesi bir feribota çarptı. Kaza sonrasında Carlin'in teknesi yavaş yavaş sulara gömülürken feribotta maddi hasar meydana geldi. Neyse ki herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaza gerçekletikten sonra David Carlin teknesinin yarım saat boyunca batmasını seyretti. Buna ek olarak feribotta meydana gelen hasarı telafi edebilmek için Carlin'e 3.000 £ (yaklaşık 13.500 TL) tutarında ceza kesildi.

Olay sonucunda sadece iPad'e güvenerek yola çıkan kaptanın, teknolojiyi tek çözüm olarak görmemeyi acı yoldan öğrenmiş olduğunu söyleyebiliriz.

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