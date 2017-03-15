?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternet16 Nisan Referandumu Seçmen Sorgulaması Hizmete Girdi

16 Nisan Referandumu Seçmen Sorgulaması Hizmete Girdi

internetten seçmen sorgulama

16 Nisan tarihinde anayasa değişikliğine dair yapılacak halk oylamasında seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacakları belli oldu. YSK yaptığı açıklama ile seçmen listelerinin internet üzerinden de görülebileceğini açıkladı. 

YSK'nın referandum tarihini açıklamasının ardından seçmenler, oy verecekleri noktalara dair bilgileri merak eder olmuşlardı. Yapılan ilk açıklamanın üzerinden çok geçmeden YSK gerekli düzenlemeleri yaptı ve seçmen listelerini yayınlandı. İnternet üzerinden de kontrol edilebilecek, bu listelerle birlikte hangi binada ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı rahatlıkla görebiliyorsunuz. 

16 Nisan Referandum Seçmen Listesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

İnternet üzerinden 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu seçmen listelerine ulaşmanız mümkün. Bunun için iki farklı adresten bu sorgulamayı yapabiliyorsunuz. Öncelikle Yüksek Seçim Kurulu tarafından açılan sorgulama sistemini kullanmak için bu adresi ziyaret etmeniz yetrli. Adrese tıkladığınızda karşınızda iki farklı seçenek görüyorsunuz. Yaşadığınız yere göre bu iki seçenekten bir tanesini işaretledikten sonra sistemin sizden istediği bilgileri girmeniz yeterli oluyor. Bunun ardından size ayrıntılı olarak seçmen bilgileriniz gösteriliyor. 

Bir diğer başvuru adresi ise e-Devlet oluyor. Buradan sorgulama yapmak için yine bu adresi tıklamanız yetiyor. Eğer bir e-Devlet şifreniz varsa, bununla giriş yaptıktan sonra seçmen bilgilerinizi öğrenebiliyor ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı hemen görebiliyorsunuz. 

Tüm bu internet sorgulamalarının yanı sıra YSK, 17 Mart tarihinden itibaren bu bilgilerin basılı hallerini de muhtarlıklar aracılığıyla seçmenlere dağıtacak. Şu an için bu bilgileri göremiyorsanız, muhtardan alacağınız seçmen kağıdında da birebir aynı bilgiler yer alacağını unutmayın. 

İndir20 KB
e-Devlet Kapısı Android
e-Devlet Kapısı Android Android İçin E-Devlet Uygulaması

İndir819.2 KB
e-Devlet Kapısı iOS
e-Devlet Kapısı iOS iOS için Resmi E-Devlet Uygulaması

Devlete Borcunuz Var mı? e-Devlet Kapısından Tüm Borçlarınızı Nasıl Öğrenirsiniz?

E-Devlet Anahtar Nedir, Nasıl Kullanılır?

Editöre Yaz:
Yazar: - 15.03.2017

16 Nisan Referandumu Seçmen Sorgulaması Hizmete Girdi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Shadow of War'ın Hikayesi ve Dünyası ile İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı Shadow of War'ın Hikayesi ve Dünyası ile İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir sızıntı sonrasında aciliyetle duyurulan Middle-Earth: Shadow of War ağzımızı açık bırakan bir sinematik…
YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk Geliyor YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk GeliyorGoogle her zaman yaptığı gibi küçük sunucu değişikleri ile kullanıcı ara yüzlerinde değişlik yapmaya devam ediyor. Yapılan son güncelleme… Türk Hackerlar, Borussia Dortmund ve Hollanda Twitter Hesaplarını Hackledi Türk Hackerlar, Borussia Dortmund ve Hollanda Twitter Hesaplarını HacklediTürkiye ve Hollanda arasındaki siyasi gerginlik bugün Twitter‘a üzerinde siber saldırılara yol açtı. Türkiye’den Twitter’a yönelik olarak…
SSD Fiyatları Artacak Yandex Navigasyon Teknolojisinde Devrim Yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ