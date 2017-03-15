16 Nisan Referandumu Seçmen Sorgulaması Hizmete Girdi

16 Nisan tarihinde anayasa değişikliğine dair yapılacak halk oylamasında seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacakları belli oldu. YSK yaptığı açıklama ile seçmen listelerinin internet üzerinden de görülebileceğini açıkladı.

YSK'nın referandum tarihini açıklamasının ardından seçmenler, oy verecekleri noktalara dair bilgileri merak eder olmuşlardı. Yapılan ilk açıklamanın üzerinden çok geçmeden YSK gerekli düzenlemeleri yaptı ve seçmen listelerini yayınlandı. İnternet üzerinden de kontrol edilebilecek, bu listelerle birlikte hangi binada ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı rahatlıkla görebiliyorsunuz.

16 Nisan Referandum Seçmen Listesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

İnternet üzerinden 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu seçmen listelerine ulaşmanız mümkün. Bunun için iki farklı adresten bu sorgulamayı yapabiliyorsunuz. Öncelikle Yüksek Seçim Kurulu tarafından açılan sorgulama sistemini kullanmak için bu adresi ziyaret etmeniz yetrli. Adrese tıkladığınızda karşınızda iki farklı seçenek görüyorsunuz. Yaşadığınız yere göre bu iki seçenekten bir tanesini işaretledikten sonra sistemin sizden istediği bilgileri girmeniz yeterli oluyor. Bunun ardından size ayrıntılı olarak seçmen bilgileriniz gösteriliyor.

Bir diğer başvuru adresi ise e-Devlet oluyor. Buradan sorgulama yapmak için yine bu adresi tıklamanız yetiyor. Eğer bir e-Devlet şifreniz varsa, bununla giriş yaptıktan sonra seçmen bilgilerinizi öğrenebiliyor ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı hemen görebiliyorsunuz.

Tüm bu internet sorgulamalarının yanı sıra YSK, 17 Mart tarihinden itibaren bu bilgilerin basılı hallerini de muhtarlıklar aracılığıyla seçmenlere dağıtacak. Şu an için bu bilgileri göremiyorsanız, muhtardan alacağınız seçmen kağıdında da birebir aynı bilgiler yer alacağını unutmayın.

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