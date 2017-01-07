1655m, retro oyun severlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm savaş oyunu. Yerin metrelerce altına tek başına inmek zorunda kalan cesur bir şövalyeyi kontrol ettiğimiz oyunda derine indikçe düşmanlarımız değişiyor. Tüm Android cihazlarda akıcı oynanış sunan, ücretsiz indirilip oynanabilen retro yapımı oynamanızı isterim.

Görsel çizgileri, sesleri, mekanikleri ve atmosferiyle eski oyunlarını hatırlatan 1655m, yaratıklar, iskeletler, hayaletler ve daha nicesinin yaşam sürdüğü zindanlara giriş yapmamızı istiyor. Yardımcımız yok ve kullanabildiğimiz tek silah kılıç… Daha da kötüsü yerin dibine indiğimizde oldukça kalabalık bir ordu bizleri karşılıyor. Etrafımızı saran kötü güçlerle savaşırken çok hızlı olmamız, ara ara çıkan renkli nesneleri toplamamız gerekiyor. Hangi noktadan gideceğimizi kestiremeyip gereğinden fazla düşündüğümüzde sağlığımız çok kısa sürede önemli ölçüde azalmış oluyor.

Seviye atladıkça daha da güçlenen savaşçımızı yaratıklara yönlendirmek için sağdaki analoğu kullanıyor, silah değişimi için de soldaki renkli butonlara dokunuyoruz. Sağlık durumumuz ve ne kadar derine indiğimizi de yukarıdan takip ediyoruz.