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1655m
TamindirMobilOyunlarSavaş1655m - IPhone Ve IPad İçin Yaratık Öldürme Oyunu

1655m

(iOS)
1655m İndir Hemen İndir

39 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
1655m
1655m
1655m
1655m
1655m

Zindan 1655'e ulaşmayı başarırsanız sizi bir sürpriz bekliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 31 dakika önce

1655m, yerin olabildiğince dibine inerek yaratıklarla savaştığımız, retro severler için bağımlılık yapıcı bir mobil oyun. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda şövalye olarak yerin altında yaşam süren kötü güçlerle mücadele etmemiz isteniyor. Kiminle karşılaşacağımızın belli olmadığı karanlık zindanlarda tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Eski stil görsellerinden ötürü atari döneminden gelen oyuncuların daha çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm oyunda sadece kılıç ve kalkanımızla yerin metrelerce aşağısına iniyoruz. Korkusuz şövalye olarak görevimiz karanlık güçleri ait oldukları yere geri göndermek. Etrafımızı saran sayısız yaratık, iskelet, kötü ruhla başa çıkmak elbette kolay olmuyor. Sayıları fazla olduğundan kılıcımızla hangisine vuracağımıza düşünmeden ortalarından geçip gitmemiz gerekiyor. Fazla beklersek gücümüz önemli ölçüde azalıyor.

Oyunda bazı noktalarda silah değişimi yapmamız, ara sıra çıkan kalp gibi renkli nesneleri toplamamız daha derinlere inebilmemizi sağlıyor. 1655 metre inmeyi başarırsak çok daha güçlü yaratıklarla tanışıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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