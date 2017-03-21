17Track, yurt dışından aldığınız ürünlerin kargo takibini yapmanıza imkan sağlayan işlevsel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın pek çok ulusal kargo şirketiyle entegre çalışan uygulama ile aldığınız ürünün tüm hareketlerini inceleyebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz 17Track, oldukça kolay kullanıma sahip bir uygulamadır. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulamada gönderilerinizin durumunu öğrenmek için uygulamada yer alan ilgili alana gönderinizin numarasını (tracking number) yazmanız gerekiyor. China Post, Yanwen, Singapore Post, Hong Kong Post, Aramex, Ruston, DHL, Fedex, UPS, TNT, YunPost, XRU, FlyT, Rush, SF Express gibi şirketlerin yanında pek çok Avrupa ve Asya ülkesinin kargo şirketlerini kontrol ederek sizin ürününüzü bulabilir. Tamamen ücretsiz olan 17Track, aynı zamanda kargonuz ile ilgili bildirimler de gönderebiliyor. Böylece anlık değişiklikleri görebiliyorsunuz.

Dünya çapında alışveriş yapıyorsanız eğer 17Track mutlaka telefonunuzda olması gereken bir uygulamadır. Kargo takibini yeni boyuta taşıyan 17Track'i mutlaka denemeniz gerekiyor. Son derece basit bir kullanıma sahip olan 17Track ile kargolarınızın tüm hareketlerini biliyorsunuz.

17Track uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.