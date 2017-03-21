?     Geri Bildirim
17Track
TamindirMobilYardımcı Araçlar17Track - Android Için Yurt Dışı Kargo Takip Uygulaması

17Track

(Android)
17Track İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
17Track
17Track
17Track
17Track
17Track

Kargonuzun hareketlerini anlık olarak görüntüleyebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

17Track, yurt dışından aldığınız ürünlerin kargo takibini yapmanıza imkan sağlayan işlevsel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın pek çok ulusal kargo şirketiyle entegre çalışan uygulama ile aldığınız ürünün tüm hareketlerini inceleyebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz 17Track, oldukça kolay kullanıma sahip bir uygulamadır. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulamada gönderilerinizin durumunu öğrenmek için uygulamada yer alan ilgili alana gönderinizin numarasını (tracking number) yazmanız gerekiyor. China Post, Yanwen, Singapore Post, Hong Kong Post, Aramex, Ruston, DHL, Fedex, UPS, TNT, YunPost, XRU, FlyT, Rush, SF Express gibi şirketlerin yanında pek çok Avrupa ve Asya ülkesinin kargo şirketlerini kontrol ederek sizin ürününüzü bulabilir. Tamamen ücretsiz olan 17Track, aynı zamanda kargonuz ile ilgili bildirimler de gönderebiliyor. Böylece anlık değişiklikleri görebiliyorsunuz. 

Dünya çapında alışveriş yapıyorsanız eğer 17Track mutlaka telefonunuzda olması gereken bir uygulamadır. Kargo takibini yeni boyuta taşıyan 17Track'i mutlaka denemeniz gerekiyor. Son derece basit bir kullanıma sahip olan 17Track ile kargolarınızın tüm hareketlerini biliyorsunuz.

17Track uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

17Track için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
17TRACK
17Track QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play
    Google PlayAndroid İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  3. Adobe Flash Player (APK)
    Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması
  4. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
  5. Psiphon
    PsiphonAndroid için VPN Uygulaması

17Track Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster