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17Track
TamindirMobilYardımcı Araçlar17Track - IOS Için Yurt Dışı Kargo Takip Uygulaması

17Track

(iOS)
17Track İndir Hemen İndir

66 MB
Editör Puanı: 5/5
5
17Track
17Track
17Track
17Track
17Track

Yurt dışından aldığınız ürünlerin kargo hareketlerini kolayca izleyebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

17Track, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir kargo takip uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor. Uluslararası taşımacılık yapan şirketleri bünyesinde barındıran uygulama ile tüm kargolarınızı kısa sürede bulabiliyorsunuz.

Eğer yurt dışından alışveriş yapıyorsanız kargo takibi yapmanın zorluklarını da az çok biliyorsunuzdur. Genellikle kargo şirketi sistem tarafından otomatik belirlenir ve alıcının kargo şirketini bilmesi nadir görülen bir durumdur. Bu gibi durumları ortadan kaldıran 17Track, sadece gönderi numarasından yola çıkarak kargonuzun anlık hareketleriniz sizlere sunuyor. Dünyanın pek çok ulusal kargo şirketiyle entegre çalışan 17Track, sorgulamalarını şirketlerin veritabanlarını kontrol ederek gerçekleştirmektedir. China Post, Yanwen, Singapore Post, Hong Kong Post, Aramex, Ruston, DHL, Fedex, UPS, TNT, YunPost, XRU, FlyT, Rush, SF Express gibi şirketlerin kargolarını kolayca bulabilen 17Track'i kullanmakta oldukça basit. Ekranda yer alan arama ekranına gönderi numarasını (tracking number) yazmanız yeterli oluyor.

Öte yandan Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulama ile tüm kargolarınızı kolayca bulabiliyorsunuz. Aynı anda birden fazla kargo sorgulama özelliğine de sahip olan 17Track, bildirim desteğiyle de kargonuzdaki değişiklikleri sizlere bildirebiliyor. Eğer Çin'den ya da başka bir ülkeden alışveriş yapıyorsanız 17Track mutlaka telefonunuzda olması gereken bir uygulamadır. Son derece basit bir kullanıma sahip olan 17Track'i mutlaka denemelisiniz.

17Track uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Demon Network Tech Co., Ltd.
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