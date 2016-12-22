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+18 Hologram İçerikler Artık Mobil Cihazlarda

hologram

CamSoda isimli internet sitesi, geliştirdiği yeni teknoloji ile yetişkinlere yönelik canlı yayınları holograma dönüştürdü. Yetişkin videoları bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarından hologram şeklinde izlenebilir hale geldi.

Özellikle Amerika'da yaklaşık 15 milyar dolar gibi bir boyuta ulaşan yetişkin içerikleri pazarı, her geçen gün ilginç yeniliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu sefer de CamSoda isimli bir üretici, canlı yayınlarında kullanmak üzere geliştirdiği hologram özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde yapılan canlı yayınları bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarını sayesinde holograma dönüştü.

Hiç de ucuz olmayan bir fiyata satılan bu canlı yayınları takip etmek için, hologram üçgeni adı verilen küçük bir aparat satın almak zorundasınız. Bu aparat özel şekilde çekilmiş görüntüleri, yansımalar aracılığıyla holograma dönüştürüyor. İnternet üzerinden kolayca erişebileceğiniz bu üçgeni edindikten sonra CamSoda'nın internet sitesi üzerinden satın aldığınız yayınları, hologram olarak izleyebiliyorsunuz. Star Wars'tan kopup gelen bu yeni teknolojinin videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

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Yazar: - 22.12.2016

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