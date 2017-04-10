18 Milyon Retweete 1 Sene Boyunca Bedava Nugget

“Yanlış anlamayın abi dilenci değilim, varsa bir retweetinizi almaya geldim.” Carter Wilkerson isimli Twitter kullanıcısı, çok sevdiği Nugget firması ‘Wendy’s’e attığı bir tweetle gündeme geldi. Bir sene boyunca bedava tavuk parçası kazanmak için kaç tane retweet istediklerini soran kullanıcıya “18 milyon” cevabını veren firma, beklemediği kadar çok etkileşim görünce şok geçirdi.

Bir gün içerisinde 1 milyon retweet almayı başaran Carter, iddiaya girdiğinde az takipçili normal bir kullanıcıydı. Tweet furyasının ses getirmesi üzerine büyük firmalar da ‘carterjwm’ isimli kullanıcıya destek verdiklerini belirten paylaşımlarda bulundular. İlk büyük desteği veren Microsoft, tweet’inde Google ve Amazon’u da etiketleyerek Carter için destek istedi. Milyonu aşkın takipçisi olan Game Spot gibi sayfaların da retweetlediği Wilkerson'ın tweetine, Amazon da “Hayallerini takip et.” mesajıyla destek verdi.

Kampanyaya mizahlarını katarak en fazla dikkat çekenler ise, iddiayı kazanması durumunda Carter’ı Dünya’nın her hangi bir yerindeki istediği Wendys’e ücretsiz uçuracağını açıklayan Amerikan hava yolu şirketi United Airlines ve ekran görüntüsünden ATT telekom şirketini kullandığı belli olan gence, TMobile’a geçmesi durumunda bir sene ücretsiz nuggetı kendi vereceğini açıklayan John Legere oldu.

Şu ana kadar en fazla retweet alan Ellen DeGeneres‘in Oscar selfiesinin rekoru sadece 3.2 milyon. Carter’ın bu rekoru geçip, 18 milyona ulaşıp ulaşamayacağı ise büyük merak konusu.