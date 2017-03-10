1942 MOBILE
Capcom'un efsane uçak vurma oyunu yenilenmiş olarak karşımızda.
1942 MOBILE, Capcom’un efsane klasik oyunları arasında. İkinci Dünya Savaşı dönemine götüren uçak savaş oyununda düşman uçaklarını indiriyor, onlarca uçağın menzilinden çıkmaya çalışıyor, akrobatik hareketlerle düşmanları şaşırtıyoruz. Aksiyon yüklü kaliteli bir uçak oyunu bizlerle.
Klasik oyunlarla eski günlere dönmeyi seven biriyseniz Capcom’un 90’lara doğru çıkardığı uçak oyununu Android cihazınıza kesinlikle indirip oynamalısınız. Görsel çizgileri ve oynanış dinamikleri korunarak günümüze uyarlanan uçak oyununu öncesinde oynamayanlar için dikey kaydırmalı oynanış sunduğunu söyleyeyim. Bu noktada oyunla ilk kez tanışacaklar için kolay oynanışa sahip özel bir modun (casual mode) koyulduğunu, eski oyuncular için de klasik modun yer aldığını belirteyim.
Tek parmakla rahatlıkla oynanabilen 8-bit uçak savaş oyununda amacımız; Tokyo’ya ulaşıp tüm Japon hava filosunu yok etmek.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- CAPCOM
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