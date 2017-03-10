1942 MOBILE(iOS)
Capcom, bir klasiği daha günümüze taşıyor.
1942 MOBILE, Capcom’un klasik uçak savaş oyununun orijinal şekliyle mobil cihazlara uyarlanmış sürümü. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen retro uçak oyununda bir noktadan sonra saymayı bırakacağınız kadar düşman uçağıyla yüz yüze geliyorsunuz. Doğrudan karşınıza çıkan uçakları indirmek için tüm hünerlerinizi göstermelisiniz.
İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen uçak oyununda amacınız; Tokyo’ya ulaşıp Japon hava filosunu tamamıyla havaya uçurmak. Tokyo’ya varana dek onlarca düşman uçağıyla çarpışıyor, yoğun ateş hattından çıkmak için uğraş veriyor, gerekirse akrobatik hareketlerle düşman uçakları şaşırtıyorsunuz.
Yeni başlayanlar için kolay oynanış sunan casual mode ve eski neslin keyfini sürerek oynayacağı klasik modu sunan yeni 1942 uçak oyunu, hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunan kontrol sistemiyle geliyor. Tek parmakla oynayabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- CAPCOM
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1942 MOBILE Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı