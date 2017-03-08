2 FALL, aynı anda iki objeyi kontrol etmemizi isteyen süper zor refleks oyunlarından biri. Android platformunda ücretsiz indirmeye açılan arcade oyunda bir yandan kayıkları kontrol ederken diğer yandan düşen topları yakalamaya çalışıyoruz. Hata yapma lüksümüz üç can ile sınırlı.

Minimalist görseller sunan oyunda suda yüzden kağıttan kayıkları düşen topların yönüne doğru kaydırarak mümkün olduğunca fazla sayıda top toplamaya çalışıyoruz. Lakin bize puan kazandıran toplardan hepsini toplamamamız gerekiyor. Üzerinde X işareti olanlara asla değmemeliyiz. Aksi halde canımızdan eksiliyor; tekrarladığımız takdirde de oyun sonlanıyor haliyle.

Oyunun kontrolleri oldukça basit. Ekranın sağ veya sol yanına dokunarak kayıkları yüzdürmüş oluyoruz. Tabii ki kayıkları aynı anda kontrol etmemiz gerektiğinden bir noktadan sonra oyun zorlaşmaya başlıyor.