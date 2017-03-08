2 FALL
Aynı anda iki kayığı kontrol edebilir misiniz?
2 FALL, görsel efektlerle süslenmiş minimalist görsellere sahip kayık yüzdürme oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda aynı anda iki kayığı yüzdürmek için uğraş veriyorsunuz. Boş zamanlarda açıp kafa yormadan keyifle oynanabilecek oyunlar arasında. Zorlu refleks oyunlarına bayılanların zaten kaçırmaması gereken bir yapım.
Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen refleks oyununda kağıttan yapılmış kayıklarla düşen topları yakalamaya çalışıyorsunuz. İki kayığı da aynı anda kontrol etmeniz ve düşen toplardan işaretli olmayanları toplamanız gerekiyor. Kayıkların geniş bir alanda yüzmemesi bir avantajmış gibi görünse de düşen topların zamanla çoğalması, işaretlilerden zor ayırt edilebilir olmasıyla oyun gerçek zorluk düzeyini göstermeye başlıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- 90Games
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