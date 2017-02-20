2016 Yılında Hangi Marka Kaç Adet Akıllı Telefon Sattı?

Azımsanacak bir durum değil. Gelen raporlara göre, 2016 yılında küresel pazarda 1.5 milyar adet akıllı telefon satışı gerçekleşmiş.

Gartner Bilgi Teknolojileri araştırma raporu, 2016 yılında satılan akıllı cep telefonu sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 5 arttığını ve 1 milyar 495 milyon 358'e rakamına ulaştığını belirlemiş. Rapor, 2015 yılında 1 milyar 423 milyon 900 bin akıllı cep telefonu satışı yapılmış olduğuna da dikkat çekiyor.

Hangi marka ne kadar sattı?

Gartner raporu, satılan telefon modellerinin marka dağılımına göre küresel pazar hacmini de açıklıyor. Rakamlar şöyle; Samsung yüzde 20.5'lik pazar payı ve 306 milyon 446 bin 600'lük satışla birinci, Apple yüzde 14.4'lük pazar payı ve 216 milyon 64 binlik satışla ikinci ve Huawei ise yüzde 8.9'luk pazar payı ve 132 milyon 824 bin 900'lük satışla üçüncü olarak belirlenmiş. Rapor 2016'nın son çeyreğinde ise Apple'ın satışlarında Samsung'u geçmiş olduğunun da altını çiziyor. Rapor bir yorumda bulunmasa da büyük bir olasılıkla bunda Samsung Note 7 vakasının büyük payı olmalı. Öte yandan, Çin malı cep telefonu üreticileri Huawei, Oppo ve BBK 2016 yılının son çeyreğinde pazar payının yüzde 21,3'ünü ele geçirmeyi başarmışlar. Bu raporda Huawei'nin Mate 9 ile Samsung'un pazar hakimiyetine son verdiği de açık olarak görülüyor.

İşletim sistemine göre rakamlar

Raporda, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar yine 2016'da lider durumdalar. Bu iki işletim sisteminin toplam pazar payı yüzde 96.6 olarak belirlenmiş. Android akıllı telefonlar pazarda yüzde 81.7, iOS yüzde 17,9, Windows telefonlar da 0.3 oranlarında kendilerine müşteri bulmuşlar.

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