2016'da En Çok Reklam Tıklayan Ülkeler Raporu Yayınlandı

İnternet pazarına dair araştırmalar yürüten ve internet kullanıcılarına yönelik sosyo-demografik görseller ile kullanıcıların interneti ne şekilde kullandıkları ile ilgili veriler sunan araştırma şirketi Gemius, 2016 yılının ilk yarısı için AdMonitor raporunu yayınladı. AdOcean gDE reklam sunucusu aracılığıyla edinilmiş gerçek verilerden oluşan rapora göre Türkiye mobil tıklama oranında zirveye oynuyor.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 Orta ve Doğu Avrupa ülkesinden toplanan verilerle ayrı ayrı oluşturulmuş Gemius raporlarından, Türkiye ile ilgili olanlara şöyle bir bakacak olursak, izleme oranlarında 15-25 yaş aralığında ve eğitim seviyesi ortaöğretim olan kullanıcıların ağır bastığı görülüyor. Tıklama oranlarında da ilk sırada yine genç (15-34 yaş arası) ve ortaöğretim düzeyinde kullanıcılar yer alıyorlar.

2016 yılının ilk yarısında ülkelere göre standart banner tıklama oranlarında ise Türkiye yüzde 0,97’lik oranıyla en yüksek tıklama oranına sahip olan üçüncü ülke. Bu alanda ilk sırada yüzde 1,21 tıklanma oranıyla Ukrayna yer alırken, yüzde 1,1 tıklanma oranı ile Moldova ikinci sırada yer alıyor. 14 ülkeden toplanan verilere göre, Türkiye’nin CTR (Click-Through Rate) bakımından üçüncü sırada yer alması raporda dikkat çeken detaylardan birisi olarak öne çıkıyor. Bu oran Türkiye’de son üç yıl içinde zirve noktası oldu.

Gemius tarafından yayınlanan Türkiye raporu ile ilgili merak ettikleriniz için raporun detaylarına ve diğer ülkelerin verilerine admonitor.gemius.com adresinden erişebilirsiniz.

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