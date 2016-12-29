2016’da Yok Edilen ve Para Kaybettiren Önemli Teknolojilerin Listesi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), "MIT Technology Review" dergisi, elbette doğası gereği 2016’nın teknolojik başarısızlıklarını manşetine taşıdı. Yalnızca başarısızlıkları sıralamakla kalmadı kullanıcıların hizmetine sunulduktan sonra ötanazi uygulanan teknolojik ürün ve uygulamaları da sıraladı.

Otomotivden, bilişime birçok alanda büyük beklentilerle üretilen ancak sonu hüsranla biten yeniliklerin sıralandığı liste, aslında oldukça uzun ve dikkatle irdelendiğinde insanın içini burkabilecek başlıklarla dolu.

Volkswagen Skandalı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen 2016’da otomotiv endüstrisinin yüz karası oldu. Otomotiv endüstrisi devi Volkswagen arabalarında bilerek kullandığı yanlış yazılımlarla adını lekeledi. Küresel bir skandala imza attı.

Pebble saatler çöp oldular

Pebble akıllı saatlerin en önemli özelliği e-paper denilen elektronik kağıt ekranlar kullanıyor olmalarıydı. Bu ekranlar sayesinde Pebble ürünleri pil ömürleri oldukça uzun olabiliyordu. Pebble Watch, borç batağına girdiği için kapılarını kapatmak zorunda kaldı. 12 küsur milyon doların üzerine oturup birden bire kapılarını kapatan Pebble arkasında gözü yaşlı bir tüketici kalabalığı bıraktı.

Note 7 patladı sesi Hint’ten Çin’den duyuldu

Bataryalarındaki aşırı ısınma nedeniyle şarj olurken infilak eden Samsung Galaxy Note 7’ler teknoloji tarihinde hiç de iyi anımsanmayacak haberlerle anılacaklar.

Kulaklık girişlerinin işlevi sona erdirildi

Apple akıllı telefonlarında kulaklık girişini kaldırarak neredeyse yarım yüz yıllık bir teknolojinin sonunu getirdi. Bu yenilik akıllı telefon pazarında hızla benimsendi.

Facebook habercilik işini eline yüzüne bulaştırdı

Neredeyse 2 milyar kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Facebook, içerik akışında hızla yayılan yalan haberlere engel olamayınca prestiji fena sarsıldı. Facebook özellikle son ABD seçimleri de başta olmak üzere dezenformasyon (bilgi çarpıtma) konusunda da oldukça sabıkalı bir duruma düştü.

Gözlerimiz Project ARA’yı çok aradı ama bulamadı

Google modüler telefon projesi ARA’nın birden bire fişini çekti. Google, 3 yıldır dillere destan olan, heyecanla beklenen ve pahalı telefonlara çözüm olabilecek modüler telefon projesi ARA’nın kapatılacağını gayet soğuk kanlılıkla açıklayıverdi.

Microsoft’un yapay zekası TAY kafayı yedi

Microsoft'un geliştirdiği bir yapay zeka yazılı sohbet botu, Twitter'da küfretmeye, ırkçı ve tartışmalı siyasi yorumlar yapmaya başladı. Microsoft mühendisleri insanlarla etkileşime geçebilen ve öğrenebilen bir yapay zeka yazma geliştirmek için yola çıkmışlar ve Tay ismini verdikleri alt yapıyı geliştirmişlerdi. Yapay zeka, Twitter üzerinden kendisine söylenenleri öğrenebiliyor ve öğrendiklerini daha sonra kullanabiliyordu. Tahmin edileceği gibi insanlar hemen kendisine kötü sözler ve ırkçı söylemler öğretmeye başladı. Gelen tepkiler sonrası da fişini çekiverdiler.

Google Fiber hizmet vermeyi durdurdu

Google’ın ABD’de başlattığı Google Fiber Internet uygulaması 10 kentte durduruldu. Google Fiber İnternet projesi kullanıcıların Google servislerini rahatça her yerde kullanabilmelerini sağlamak amaçlı geliştiriliyordu ancak geliştirilemedi. Google bu şehirlerin henüz çok yeni olan Fiber İnternet anlaşması hakkında bazı soruları olabileceğini anlayışla karşıladığını açıklayan bir bildiri yayınladı.

Vine kapandı eğlence bitti

Sosyal medya devi Twitter'ın 2013 Ocak ayında kullanıma sunduğu ücretsiz video uygulaması Vine’ı kapattığını açıkladı. 25 dilde hizmet sunan Vine, Dünya'da ve Türkiye'de günlük hayatta kullanılan bir uygulama haline gelmişti.

Akıllı saatler çok geri kaldı

IDC (International Data Corporation) araştırma gurubu, teknoloji şirketi Apple'ın akıllı saati Apple Watch'ın 2016 satışının beklenenin çok altında olduğunu resmen açıkladı. Aynı dertten Motorola’da mustarip oldu ve saatlerinin üretimini askıya almak zorunda kaldı.

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