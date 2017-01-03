2016'nın En Çok Korsan İndirilen Filmi Belli Oldu

Günümüzde birçok internet kullanııcısı torrent film indirme yoluna başvuruyor. Ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da korsan film indirme oldukça yaygın bir durum. Çeşitli torrent siteleri üzerindne paylaşılan filmler kısa süre içerisinde milyonlarca internet kullanıcısına ulaşabiliyor. Peki 2016 yılında en çok korsan olarak indirilen film hangi film oldu? TorrentFreak sitesi tarafından yayınlanan rapor bize 2016'nın torrent üzerinden en çok indirilen filmlerini listeliyor. Listenin başında ise mizahı ve aksiyonu harmanlayan sıradışı bir süper kahraman filmi olan Deadpool yer almakta. Deadpool'un liste başında olması doğal bir durum; çünkü bu film gişede de bir hayli başarılı olmuştu.

Listenin geri kalan kısmına bakıldığında 2016'nın en çok korsan indirilen 2. filminin Batman v Superman: Dawn of Justice filmi olduğu görülüyor. 3. sırada ise yine bir süper kahraman filmi olan Captain America: Civil War yer alıyor. Star Wars: The Force Awakens 4. sırada, X-Men Apocalypse 5. sırada yer almakta.

Daha önceden Game of Thrones gibi dizilerin torrent üzerinden indirilme anlamında rekorlar kırdığına şahit olmuştuk. Görünen o ki Deadpool filmi 2016'da Game of Thrones gibi yapınların sınıfına girmeyi başardı. Bu başarı çok da sevinilecek bir durum olmasa da filmde gösterilen ilgiliyi belgelemesi açısından önem taşıyor.

Game of Thrones 6. Sezon Finali Dünya Torrent Trafiğini Yukarı Çekti