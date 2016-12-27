2016'nın En Çok Kazandıranı Bitcoin Oldu

2016 yılı geride bırakılırken, dünyanın ilk sanal parası olan Bitcoin, bir yıl içinde yüzde 107 oranında değer kazanırken; Dolar, Euro ve İngiliz Sterlini gibi birçok para birimini, borsayı ve emtiayı gerisinde bırakarak 2016 yılının en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Şuan için bir Bitcoin’in değeri 897 Amerikan doları seviyelerinde seyrederken, 2013 yılının sonlarına doğru 1200 dolar seviyelerine yaklaşarak rekor kırmıştı. Ancak Japonya merkezli Bitcoin borsasının 2014 başlarında hacklenmesi ile hükümetler bu sanal para birimine karşı bir mücadele başlatmışlardı. Bundan olumsuz etkilenen Bitcoin’in değeri kısa sürede hızla düşmüştü. Hiçbir merkez bankası tarafından basılmadığı için güvenilirliği tartışılan Bitcoin, kimileri için ise geleceğin para birimi olarak değerlendiriliyor.

Analistler, bu yıl yaptığı çıkış ile birçok merkez bankasının ve IMF’nin dikkatini çeken Bitcoin’in yükselişinin sebeplerini araştırdılar. Genel kanıya göre Çin’in para birimi Yuan’nın çok fazla değer kaybetmesi ve Trump’ın zaferinin getirdiği belirsizlikler, yıl içinde Bitcoin’e olan ilgiyi artıran temel unsurlar oldu. Bunun yanı sıra sınırlar arası para transferlerinin serbestçe gerçekleşebilmesi ve dünyanın birçok yerinde bir ticaret aracı olarak geçerliliğinin artması ile Bitcoin çıkışa geçti. Özellikle de e-ticaret aracı olarak Bitcoin’in çokça tercih edilmeye başlanması rakamlarla somut olarak gözlendi.

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