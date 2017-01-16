2016'nın En Çok Kullanılan Şifresi Yine '123456' Oldu

İnternet kullanıcıları asla kendi hatalarından ders çıkarmayacak gibi görünüyor. Geçen haftasonu Keeper Security tarafından yayınlanan bir araştırmada, 2016'nın en popüler şifresinin yine "123456" olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu araştırma sonucuna 10 milyon şifrenin incelenmesi sonunda ulaşıldı.

Araştırmaya dahil olan verilerin yüzde 17'si kadarının hesaplarında bu şifreyi kullandığı ve halka açılan 10 milyon şifrenin analizinde "123456" şifresinin sıkça görüldüğü ortaya çıktı. En popüler diğer şifreler ise biraz daha karmaşık. Onların da ne kadar güvenli olduğunu size bırakıyorum: "123456789" , "qwerty" , "12345678" veya "111111". Yetmedi mi? Araştırmanın sonuçlarına göre elbette yetmez: "password" , "123123" , "123321", "google" , "987654321" ve "666666" da en çok kullanılan şifreler arasında yerini alıyor.

Araştırmayı yapan şirketin yetkilisi, "2016'daki en yaygın şifre listesine bakarken başımızı sallamayı bırakamadık. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 17'si hesaplarını 123456 ile koruyor. Gerçekten şaşırtıcı, üstelik pek çok web sitesi, en iyi şifre güvenlik uygulamalarını kullanmıyor" diyor.

Web Siteleri de Suçlu!

Keeper Security, bu kolay tahmin edilebilen parolalar için ilk suçlanan kesimin kullanıcılar olmasına rağmen, web sitelerin de suçlu olduğunu vurguluyor. Zira "şifre" gibi basit şifreleri engelleyici önlemler almak yerine, rastgele şifre kullanımına izin veriyorlar. Daha karmaşık sayılar ve harf kombinasyonlarına kullanıcılar zorlanırsa, bu tür basit şifrelerin kullanımının da azalacağına inanıyorlar.

Her ne olursa olsun, hesap güvenliği için tedbiri elden bırakmamanızı öneriyoruz. Özellikle 2016 yılının en çok kullanılan popüler şifrelerini kullanmamalısınız. Onları da sırasıyla aşağıya bırakalım:

"123456, 123456789, qwerty, 12345678, 111111, 1234567890, 1234567, password, 123123, 987654321, qwertyuiop, mynoob, 123321, 666666, 18atcskd2w, 7777777, 1q2w3e4r, 654321, 555555, 3rjs1la7qe, google, 1q2w3e4r5t, 123qwe, zxcvbnm, 1q2w3e"

LastPass Şifre Saklama Uygulaması Mobilde Artık Ücretsiz

2015 Yılının En Çok Kullanılan 25 Şifresi