?     Geri Bildirim
TamindirHaberGüvenlik2016'nın En Çok Kullanılan Şifresi Yine '123456' Oldu

2016'nın En Çok Kullanılan Şifresi Yine '123456' Oldu

2016'nın En Çok Kullanılan Şifresi

İnternet kullanıcıları asla kendi hatalarından ders çıkarmayacak gibi görünüyor. Geçen haftasonu Keeper Security tarafından yayınlanan bir araştırmada, 2016'nın en popüler şifresinin yine "123456" olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu araştırma sonucuna 10 milyon şifrenin incelenmesi sonunda ulaşıldı.

Araştırmaya dahil olan verilerin yüzde 17'si kadarının hesaplarında bu şifreyi kullandığı ve halka açılan 10 milyon şifrenin analizinde "123456" şifresinin sıkça görüldüğü ortaya çıktı. En popüler diğer şifreler ise biraz daha karmaşık. Onların da ne kadar güvenli olduğunu size bırakıyorum: "123456789" , "qwerty" , "12345678" veya "111111". Yetmedi mi? Araştırmanın sonuçlarına göre elbette yetmez: "password" , "123123" , "123321", "google" , "987654321" ve "666666" da en çok kullanılan şifreler arasında yerini alıyor. 

Araştırmayı yapan şirketin yetkilisi, "2016'daki en yaygın şifre listesine bakarken başımızı sallamayı bırakamadık. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 17'si hesaplarını 123456 ile koruyor. Gerçekten şaşırtıcı, üstelik pek çok web sitesi, en iyi şifre güvenlik uygulamalarını kullanmıyor" diyor. 

Web Siteleri de Suçlu!

Keeper Security, bu kolay tahmin edilebilen parolalar için ilk suçlanan kesimin kullanıcılar olmasına rağmen, web sitelerin de suçlu olduğunu vurguluyor. Zira "şifre" gibi basit şifreleri engelleyici önlemler almak yerine, rastgele şifre kullanımına izin veriyorlar. Daha karmaşık sayılar ve harf kombinasyonlarına kullanıcılar zorlanırsa, bu tür basit şifrelerin kullanımının da azalacağına inanıyorlar. 

Her ne olursa olsun, hesap güvenliği için tedbiri elden bırakmamanızı öneriyoruz. Özellikle 2016 yılının en çok kullanılan popüler şifrelerini kullanmamalısınız. Onları da sırasıyla aşağıya bırakalım:

"123456, 123456789, qwerty, 12345678, 111111, 1234567890, 1234567, password, 123123, 987654321, qwertyuiop, mynoob, 123321, 666666, 18atcskd2w, 7777777, 1q2w3e4r, 654321, 555555, 3rjs1la7qe, google, 1q2w3e4r5t, 123qwe, zxcvbnm, 1q2w3e"

İndir11.16 MB
LastPass
LastPass Ücretsiz Parola Yönetim Programı

İndir2.3 MB
LastPass (Windows 8)
LastPass (Windows 8) Windows 8 için Popüler Parola ve Veri Yönetim Uygulaması

İndir1 MB
LastPass Windows-phone
LastPass Windows-phone Windows Phone için Parola Yönetim Uygulaması

İndir2.6 MB
LastPass Android
LastPass Android Android İçin Şifre Yönetim Uygulaması

İndir4 MB
LastPass iOS
LastPass iOS iPhone, iPad, iPod Touch İçin Şifre Yönetim Uygulaması

LastPass Şifre Saklama Uygulaması Mobilde Artık Ücretsiz

2015 Yılının En Çok Kullanılan 25 Şifresi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 16.01.2017

2016'nın En Çok Kullanılan Şifresi Yine '123456' Oldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Yeni Motorola Telefonlar Gelecek Ay Tanıtılabilir Yeni Motorola Telefonlar Gelecek Ay Tanıtılabilir Lenovo'nun sahip olduğu Motorola'nın en son çıkardığı akıllı telefondan bu yana biraz zaman geçti. Bu büyü önümüzdeki ay sona erecekmiş…
BTK 'Videonu Çek-Gönder Yarışması' Düzenliyor BTK 'Videonu Çek-Gönder Yarışması' DüzenliyorBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu orta ve lise öğrenimine devam eden öğrencilere yönelik internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin… MEB Türkçe Müfredata Uluslararası Sınavlara Göre Ayar Çekiyor MEB Türkçe Müfredata Uluslararası Sınavlara Göre Ayar ÇekiyorHatırlarsanız 9 Aralıkta uluslararası eğitim değerlendirme testi PISA’dan aldığımız sonuçlar sorası hayli üzülmüştük. Türkiye 72 ülke…
Facebook, Twitter ve Instagram’dan Başlayarak Bilişim Altyapımız Millileşiyor Apple AirPods'un İlk Televizyon Reklamları Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

GÜVENLIK HABERLERİ

Tamindir E-Bülten