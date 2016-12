2016'nın En Çok Para Kazandıran Oyunları Belli Oldu

2016'nın son günlerine girmemizle birlikte oyun dünyası ile ilgili senelik istatistikler de ortaya çıkmaya başladı. Superdata Research adlı araştırma firması tarafından hazırlanan 2016 raporu bu sene hangi oyunun, geliştiricisine ne kadar gelir getirdiğini gösteriyor. Dünya çapındaki oyun pazarına genel olarak bakıldığında toplamda 91 milyar dolarlık bir pazar hacmi oluştuğu raporlanmakta. Bu pazar hacminin neredeyse yarısı mobil oyunlar tarafından oluşturulmakta. 2016'da mobil oyunlar 40.6 milyar dolarlık bir piyasa oluşturmuş.

PC kanadında ise toplamda 35.8 milyar dolarlık bir pazar mevcut. Bunun 6.6 milyar dolar ile konsol oyunları takip ediyor. Oyun videoları ve yayınları ise 4.4 milyar dolarlık pazara sahip. Rapor incelendiğinde, sanal gerçekliğin pazar payının halen istenilen seviyede olmadığı gözleniyor. Toplamda 2.7 milyar dolarlık pazar hacmine sahip olan sanal gerçeklik oyunları muhtemelen 2017'de hacmini artıracak. Bunun sebebi ise Sony ve HTC gibi firmaların donanım üretimi anlamında daha etkin olacak olmaları ve sanal gerçeklik temelli oyunların sayısının artacak olması. 2016'da 0.9 milyar dolarlık bir e-spor pazar hacmi bulunmakta.

2016 yılında en çok gelir kazandıran oyunlara göz atıldığında da listenin başında Free 2 Play, yani ücretsiz oynanma temeline dayalı oyunların yer aldığı görülüyor. 1.7 milyar dolarlık kar payıyla League of Legends listenin başında. Free 2 Play oyunlarda League of Legends'ı Dungeon Fighter Challenge, Crossfire, World of Tanks ve DOTA 2 takip ediyor. Ücret vererek oynadığınız oyunlarda ise listenin başını 586 milyon dolarlık pay ile Overwatch çekiyor. Overwatch'ı CS GO, Guild Wars 2, Minecraft ve Fallout 4 takip etmekte.

