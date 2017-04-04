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2017 LYS Başvuruları Başladı

LYS başvuruları başladı

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava başvuracak adayların bugünden itibaren 17 Nisan 2017 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ödeme işlemi için ise son tarih 18 Nisan.

Üniversiteye girişte ilk aşama olan YGS sınavında barajı geçen adaylar için LYS başvuruları bugün itibarıyla başladı. 11 Haziran – 18 Haziran 2017 tarihleri arasında farklı oturumlarla gerçekleşecek sınav, 81 il merkezi ve 34 ilçe sınav merkezinde yapılacak. Başvuru yapacak olan adaylardan 17 Nisan’a kadar başvuru işlemlerini tamamlaması istenirken, ödeme işlemleri için bankadan ödeme yapacak olan adaylar 18 Nisan günü mesai bitimine kadar, ÖSYM’nin ödeme sisteminden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ise 18 Nisan günü saat 23:59’a kadar sınav ücretini ödeyebilecek.

Ayrıca YGS sınavında sınav salonlarına alım zamanlarında yaşanan krizlerin ardından ÖSYM sınav salonuna giriş saati ile ilgili adayları uyardı. Adayların sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav salonunda yerini almış olmaları gerekiyor aksi takdirde adaylar sınava giremeyecek.

Beş farklı alanda gerçekleştirilen LYS sınavında bu yıl ciddi bir değişiklik dikkatleri çekiyor. Bu yıl ilk kez LYS sınavında kısa cevaplı sorular yer alacak. Kısa cevaplı soruların cevapları bir sayı, bir sözcük ya da bir cümleden oluşacak. Adaylar kısa cevaplı soruların cevaplarını hem cevap kağıdına yazacak hem de kodlayacak. Beş farklı oturumda gerçekleşecek LYS 2017 sınavının tarihleri ve saatleri de şu şekilde:

Matematik Sınavı (LYS-1) 11 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00

Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00

Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 18 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00

Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) 10 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00

Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 14.30

LYS 2017 sınavında ter dökecek tüm adaylara başarılar diliyoruz.

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YGS'ye Giren Adayların Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

YGS'de Dijital Kopya Teşebbüsü

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Yazar: - 04.04.2017

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