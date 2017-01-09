2017 Yılında Türkiye’den GSM Şebeke Manzaraları

3 büyük GSM operatörü olmasına rağmen 2017 yılında hala Türkiye’de birçok köy, ya kapsama alanının dışında ya da olumsuz hava koşulları yüzünden iletişimsiz kalabiliyor.

Bundan tam 1 sene önce “Tamindir.com’da Türkiye'de Kaç Yerleşim Yerinde Cepten Konuşulamıyor Biliyor musunuz?” başlığında bir makale yayınlamıştık. O haberde Türkiye'de mobil haberleşme hizmeti alamayan bin 799 yerleşim yeri olduğunu hatırlatmış ve bunlardan bin 723'ü daha kapsama alanına dahil edildiğini söylemiştik. Ancak hala merkezlerden uzak olan yaşam alanlarında iletişim bir sorun olmaya devam ediyor ve Muş'un Korkut ilçesi Değirmitaş köyü Kaşdibi mezrasında vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle cep telefonuyla konuşmak için dondurucu soğuğa rağmen tepelere çıkmak zorunda kalıyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzakta bulunan, kışın yolları sürekli kardan kapanan mezradaki vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyorlar. Kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği ve hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü mezrada vatandaşlar, tüm tehlikeler rağmen acil durumlarda tepelere çıkarak telefonla iletişim kurmaya çalışıyorlar.

Anadolu Ajansının haberine göre, Değirmitaş köyü muhtarı Cevdet Taşdemir, yaptığı açıklamada, mezrada yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm müracaatlara rağmen sonuç alamadığını belirtti.

Türkiye'de Kaç Yerleşim Yerinde Cepten Konuşulamıyor Biliyor musunuz?

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