2017'de Borderlands 3 Çıkacak mı?

Dört gözle beklenen oyunların başında gelen Borderlands 3'e dair yeni iddialar ortaya atıldı. Oyunu geliştiren stüdyonun kurucusu, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile gizemli bir oyuna dair ilk bilgileri verdi.

RPG oyunları arasında hatırı sayılır bir yeri olan Borderlands, 2009 yılında ilk kez çıkış yaptığında, kendine has çizimleri ve farklı oynanışı ile oldukça sevilmişti. 2012'de piyasaya sürülen devam oyunu ile bizlere Pandora gezegeninde yaşananların beş yıl sonrasını anlatan Gearbox, ardından Borderlands: The Pre-Sequel ile bütün her şeyin öncesine gittiği bir başka yapım ile karşımıza çıkmıştı. Her ne kadar son oyun, serinin ilk iki oyununa göre biraz geride de kalsa, bizlere serinin devam edeceğinin sinyallerini de vermişti.

Oyuncuların merakla beklediği Borderlands 3'e dair henüz resmi bir açıklama gelmemişken, geliştirici stüdyo Gearbox'un kurucusu ve başkanı Randy Pitchford, Twitter üzerinden merak uyandıran bir açıklama yaptı. Pitchford, Quebec, Kanada'da kurdukları yeni bir stüdyonun henüz açıklanmamış bir oyun üzerinde çalıştığını ve oyunun 2017 yılında raflardaki yerini alacağını söyledi.

Gearbox, 2016'da Battleborn isimli arena-dövüş tarzı bir oyun geliştirmiş; ancak oyun Overwatch ve Paladins gibi rakipleri karşısında tutunamamıştı. Bu başarısızlığın ardından bütün bir oyun dünyası stüdyonun tekrar Borderlands serisine geri döneceğini konuşur olmuştu. Pitchford tarafından yapılan bu açıklama ile Quebec'te kurulan yeni stüdyonun Borderlands 3 üzerinde çalıştığı söylentileri de durdurulamaz şekilde arttı. Fakat konunun detaylarını ancak resmi açıklama geldiğinde öğrenebileceğiz.

Tales from the Borderlands, Android ve iOS'ta Artık Ücretsiz İndirilebiliyor