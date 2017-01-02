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2017'de Playstation 4'e Özel Olarak Çıkacak Oyunlar

detroit become human

Sony yayınladığı küçük bir video ile önümüzdeki sene içerisinde Playstation 4'e özel olarak piyasaya çıkarılacak oyunları listeledi. Bu kısa videoda neredeyse her oyun, birkaç sahnesi ile kendisine yer buldu.

Playstation konsollarının donanımlarının yanı sıra kullanıcılar tarafından en çok tercih edilmesinin nedenlerinin başında, konsola özel olarak çıkartılan oyunlar gelir. Bir çırpıda beş altı tanesini sayabileceğimiz bu oyunlar, konsolun satışlarının artmasının da en önemli etkenlerinden biridir. Haliyle Sony de her sene daha çok üstüne düştüğü bu konsola özel oyun kategorisinde, 2017'de de iddialı geliyor.

Yayınlanan videonun en dikkat çeken oyunları kuşkusuz Detroit: Become Human ve Horizon: Zero Dawn oldu. Detroit, daha önce oyuncularla birkaç şaheseri buluşturmuş olan Quantic Dream'in ellerinden çıkıyor. Yine bir tür macera oyunu olacak olan bu yapım, grafikleri ve farklı hikayesi ile bizi heyecanlandırmaya devam ediyor. Horizon: Zero Dawn ise gerek atmosferi gerekse dünyası ile gayet ilgi çekici, buna bir de iyi oynanış eklenince, yine harika bir oyun bizleri bekliyor gibi duruyor. İşte kısa kısa onlarca oyunun gösterildiği o video:

İndir7.6 MB
PlayStation App Android
PlayStation App Android Android için Resmi PlayStation Uygulaması

İndir20 MB
PlayStation App iOS
PlayStation App iOS iPhone ve iPad için Resmi PlayStation Uygulaması

Playstation 4 Pro Gerçek Bir 4K Oyun Konsolu Değil

PlayStation Pro 399 Dolarlık Fiyatıyla Duyuruldu

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Yazar: - 02.01.2017

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