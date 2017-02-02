2020 Tokyo Olimpiyatlarının Madalyaları Telefonlardan Yapılacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları çerçevesinde dağıtılacak olan 5,000 madalyanın yapımına başlayan Japonya, bu madalyaları halktan toplayacağı eski telefonları geri dönüştürerek yapacağını açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için çalışmalarını son sürat sürdürmeye devam eden Japonya, oyunlar boyunca verilecek 5,000 altın, gümüş ve bronz madalya için malzemeleri bir araya getirme çalışmalarına halkı da dahil etti. Yapılan resmi açıklama ile halktan kullanmadıkları telefonların toplanacağı ve bu telefonların içindeki madalya malzemelerinin çıkartılarak, geri dönüşüme gönderileceği açıklandı.

Bütün madalyaların hazırlanması için 8 ton metale ihtiyacı olan Japonya, Olimpiyat Komitesi büroları önlerinde toplama kutularını nisan ayından itibaren halkın kullanımına sunacak. Böylece bu binaların önünden geçenler, evlerindeki işe yaramayan telefonları kutulara atarak, hem ülkenin ekonomisine katkı sağlayacaklar hem de doğa için önemli bir adım atmış olacaklar.

Doğaya zararlı atıkların önlenmesi teması ile düzenlenecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ruhuna da bir hayli uygun olarak hazırlanan proje, dünya çapında konu hakkında yeni bir farkındalık başlatmak için de önemli bir adım olacak.

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