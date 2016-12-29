2020’de Sosyal Medya Kullanıcı Sayısı Dünya Nüfusunun Yarısı Kadar Olacak

Çevrimiçi mobil alışkanlıkların odak noktasını sosyal medya uygulamaları oluşturuyor. Özellikle Facebook'da 2020 yılında büyük bir kullanıcı artışı olacağı öngörülüyor.

Statista.com’un yaptığı araştırma sonuçları dünya nüfusunun neredeyse yarısının 2020 yılında kullanıcı olarak sosyal medya saflarına katılacağı öngörülüyor. İstatistiklere göre 2020’de 2.95 milyar insan sosyal medya kullanıcısı olacak.

2010 ve 2016 yılındaki artışlar göze alındığında bu artış hiç mantıksız rakamları işaret etmiyorlar. Bu rakam sosyal medyanın geçtiğimiz 3 sene içindeki artışları değerlendirilerek edinilmiş. Facebook şemsiyesi altınıdaki sesli ve görüntülü sohbet uygulamaları bu öngörüye dahil değil. 2016 senesinde sadece Facebook kullanıcı sayısı 1.96 milyara ulaşmıştı.

İstatistiğe göre bu rakam internetten faydalanan dünya nüfusunun ¾’ü anlamına geliyor. Kısaca 4 sene sonra dünya üzerinde internet kullanabilen her 4 kişiden 3’ünün bir ya da daha fazla sosyal medya hesabı olabilecek.

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