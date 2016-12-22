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2050 Yılında Yapay Zeka ile Evlilik Mümkün Olabilecek

2050 Yılında Yapay Zeka ile Evlilik Mümkün Olabilecek

O zaman kaç yaşında olursunuz bilemiyoruz ama 2050 yılında yapay zeka ile evlilik mümkün olabilecek. Ya da şimdiden bir çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, ileride kızınız ya da oğlunuz evlilik çağına geldiğinde yapay zekalı bir gelin ya da damada sahip olmanız çok olası gibi görünüyor. Ya da dişinizi biraz sıkıp belki siz bile 33 sene sonra bir yapay zeka evliliği düşünebilirsiniz.

Bilim adamları çok yakın bir gelecekte robotlarla insanoğlunun birçok platformda bir arada olacağını düşünüyorlar. Bu ortak etkileşimleri sırasında insan-robot ilişkilerinin kendi rayına oturması 2050 yılından daha önce olamayacak. Robotlarla yaşanacak duygusal ve cinsel ilişki olgunluklarının da bu tarihten sonra başlayabileceğine dikkat çeken bilim insanları, yapay zekanın insan ırkının fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına cevap vermeye başlamasıyla beraber yapay zeka evliliklerinin de filizlenebileceğinin altını çiziyorlar.

Real Dolls adında aşk bebekleri

Bu konuda çalışmalar başladı bile

Bilim insanlarını bir köşeye bırakalım, Abyss Creations kurucusu Matt McMullen, Real Dolls adında aşk bebekleri yapıyor. 33 yıl içerisinde bu yaptığı bebekleri yapay zekayla donatmayı şimdiden kafaya koymuş. Realbotix adını verdiği  u proje ile yapay zekayla özel ve birbirinden farklı kişiliklere sahip olarak üretilecek aşk robotlarının üretilmesinin temellerini atıyor. Düşünsenize 30 yıl kadar sonra bir dükkana girerek tamamen sizin seçtiğiniz fiziksel özelliklere sahip canlı, zeki, kendini geliştirip öğrenebilen robotları eşiniz olarak seçebileceksiniz. 

Büyüleyici Robot Dünyası

Her İşi Robotlar Yapacaksa Biz Ne Yapacağız?

Erdem Sahibi Robotlar Tasarlayabilmenin Dayanılmaz Ağırlığı

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Yazar: - 22.12.2016

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