250.000 Akıllı Telefon Geceyi Aydınlattı!

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Romanya'da yayınlanan yasa tasarısına karşı sokağa çıkanların sayısı yarım milyonu geride bıraktı. Protesto gösterilerinin başlangıcından bu yana neredeyse bir hafta geçti ve Rumenler, adalet istemek için hala Zafer Meydanı'nda toplanmaya devam ediyorlar. Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan cezası olan birçok politikacı ve kamu çalışanının affedilmesini içeren yasa tasarısına tepki sürüyor.

5 Şubat gecesi, Romanya 1989 Devriminden bu yana ülkedeki en büyük protestoya imza atıldı. Zafer Meydanı'nda toplanan yaklaşık 250.000 kişi, akıllı telefonlarıyla kelimenin tam anlamıyla gökyüzünü aydınlattı. Avrupa'daki en yolsuz ülke olan Romanya, "protesto kültürü" geliştiren ilk ülke değil, ama kesinlikle en uygar ve "dijital" hale getirmiş ülkeler arasında bulunuyor. İşte protestodan görüntüler:





Rumenlerin, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerde piyasaya sunulmadan çok daha önce yeni teknolojilere ve hizmetlere erişebildiklerini belirtmek gerekir. Bu dijital okur yazarlık, yakın tarihli protestoyu politik olmayan bir mitinge çevirdi; çünkü insanlar, belirli siyasi ideolojileri desteklemek yerine doğru kanunları yayınlamaya daha çok ilgi duyuyorlar.

Protestoların önümüzdeki günlerde ne şekle bürüneceğini kestirmek zor. Ancak bu işi koreografiyle süsleyen Rumenler, "iyi huylu bir Avrupa toplumu"na dahil olmak için savaşmaya devam edeceğe benziyor.