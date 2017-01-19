26 Bin Kişi 'Siber Yıldız' Olmak için Yarışacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) çatısı altında düzenlenecek olan Siber Ordu “Bayrağı Yakala” Siber Güvenlik Yarışması’nda, devlet kademesinde yeteneklerini sergilemek isteyen "siber yıldız" adayları birbirileriyle yarışacak. Yarışmaya katılacak adayların sayısı 26 bin olarak açıklandı.

11 Ocak’tan bu yana BTK Siber Ordu Bayrağı Yakala Siber Güvenlik Yarışması’na 26 bin aday başvururken, başvuran adayların yaş ortalaması dikkat çekiyor. Adayların yüzde 84’ünün 18 yaş altında olduğu belirlenirken kalan yüzde 16’lık kesimin de 13-14 yaş altı gruptan olduğu belirtildi. Başvuruların şehirlere göre dağılımına bakılacak olursa; adayların yüzde 22’si İstanbul, yüzde 12’si Ankara ve yüzde 4’ü de İzmir’den başvurdu. Dünyanın çeşitli yerlerinden başvuruların olduğu belirtilirken 20 Ocak Cuma günü başlayacak olan yarışma online yapılacak. Yarışma 20 Ocak günü 24 saat boyunca devam edecek.

Teoride bilgi ve pratikte yeteneklerin değerlendirileceği yarışmanın sonucunda belirlenecek adaylar, mezuniyet veya çalışma tecrübesi şartı aranmaksızın devlet karolarında istihdam edilecek. Personelin önemli bir kısmının BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)’da görevlendirilmesi bekleniyor. Siber güvenlik konusunda uzman açığını gidermek için de belirlenen kişiler eğitim ve kamp programlarına alınacak.

Başvuru süreci hala devam ediyor. Tüm adaylar bu geceye kadar “https://kariyer.btk.gov.tr/usom” adresindeki formu doldurarak başvurularını iletebilir.

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