2K Games Yüz Tarama Davasını Kazandı

2K Games, yeni bir teknoloji ile oyuncuların yüzlerini bir kamera yardımıyla tarıyor ve bu tarama işlemini oyuna aktarıyordu. Bu konu hakkında açılan bir dava sonunda sonuçlandı ve 2K Games, oyuncuların yüzlerini saklama hakkını resmi olarak kazandı.

NBA 2K15 ile ilk kez gördüğümüz yüz tarama teknolojisi, birçok oyuncunun hoşuna gitmişti. Bu teknoloji sayesinde oyuncular, konsollarının kamera sistemleri ya da bilgisayarlarındaki görüntüleme cihazları ile yüzlerini tarıyor ve oyuna aktarıyorlardı. Böylece gerçekten oyun boyunca kendi yüzlerine sahip basketbolcular ile mücadele edebiliyorlardı.

Yüzlerini taradıktan sonra oyuna aktaran iki oyuncu, sonrasında 2K Games'in bu verileri nasıl topladığını ve sakladığını merak ederek New York Federal Mahkemesi'nde konuyla ilgili firmaya dava açtılar. Açılan davanın sonucu da bugün belli oldu. Sonuca göre; 2K Games'in yüz tarama teknoloji sunması ve taradığı yüzleri kendi sunucularında depolaması, New York Mahkemesi açısından herhangi bir suç teşkil etmedi.

Aslında 2K Games, yüz tarama işlemini gerçekleştirmeden önce oyunculara bir kullanım sözleşmesi imzalatmıştı. Hiçbir zaman okumadığımız bu kullanıcı sözleşmesinde, taranan yüzlerin saklanabileceği ve başka oyunculara gösterilebileceği belirtilmişti. Fakat davacılar, bu kullanıcı sözleşmesinin oyunculara tam olarak gösterilmediği ve gerektiği gibi tanıtılmadığı iddiası üzerine açtıkları davayı kaybettiler.

