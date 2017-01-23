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3 Ebeveynli Bir Bebek Dünyaya Geldi

suni döllenme

Yıllarca süren yapay döllenme denemelerinde başarısız olan Ukraynalı çift, sonunda 3 farklı kişinin DNA'sını kullanarak bebek sahibi olabildi. Bu yöntem ileride genetik bozukluk saptanan bebekler içinde umut verici bir çözüm olarak görülüyor.

2017 yılı bilim alanında muazzam gelişmelere gebe. Gebe demişken, hemen bir giriş yapalım, 5 Ocak'ta dünyanın ilk 3 ebeveyne sahip bebeği dünyaya geldi. Normal şartlar altında suni döllenme yoluyla bile olsa 2 insan DNA'sına sahip olması gerekiyor, ancak bu bebek biraz özel bir durum ifade ediyor.

3 DNA

Kiev'de bulunan Nadiya Kliniğinde gerçekleştirilen bu işlem, yıllarca süren başarısız suni dölleme deneyimlerinden sonra sağlıksız anne mitokondrisinin "pronucleus" adı verilen bir teknikle sağlıklı ve farklı bir DNA ile değiştirilmesiyle elde edilmiş. Doktor Valery Zukin, yıllarca bebek sahibi olmak isteyen çiftin bir türlü baba tarafından döllenemeyen yumurtalarının, verimli olabilmelerini ana rahminde farklı bir anneden alınan mitokondri DNA'sıyla sağlıklı kalabilmelerini başardı. Böylece sağlıksız rahmin, üretken olmasını sağlayabilen Doktor Zukin, dünyanın ilk 3 DNA'dan oluşan fetüsünü elde etmeyi başardı.  

Bu yöntemle 5 Ocak 2017'de dünya gelen ve 3 ebeveyne sahip dünyanın ilk kız çocuğu doğmuş oldu. Bebek her 3 ebeveynin de DNA özelliklerini taşıyacak. 

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Yazar: - 23.01.2017

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