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32 secs
TamindirMobilOyunlarYarış32 Secs - Android Için Yarış Oyunu

32 secs

32 secs İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
32 secs
32 secs
32 secs
32 secs
32 secs

32 secs ile geleceğin yarışını şimdiden yapın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 6 saat önce

Gelişmiş motosikletler ile birlikte eşsiz bir yarışa hazır mısınız? Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz 32 secs, size yüksek hızlarda yarış yapma imkanı sağlıyor.

Oldukça gelişmiş grafiklere ve muhteşem ses efektlerine sahip olan 32 secs, sizi muhteşem  bir yarışa davet ediyor. Standart yarış oyunlarından tamamıyla farklı olan 32 secs oyununda, motosikletler ile birlikte yarışı elektronik yollarda yapıyorsunuz. Yani alışkın olduğunuz asfalt yolları artık unutun. Yarış boyunca adeta gelecekteymişsiniz gibi bir hisse kapılıyor ve bu hisle birlikte gaza geliyorsunuz. 32 secs oyununda rakipleriniz de en az sizin kadar gaza gelmiş durumdalar. Bu yüzden kendinizi geliştirmeli ve elektronik yollardan son sürat geçmelisiniz.

Birbirinden farklı motorlu araçları ve birbirinden zorlu bölümleri ile birlikte 32 secs oyunu oldukça hoşunuza gidecek. Bu oyunda yarış esnasında yol boyunca karşınıza zorlu engeller çıkacak. Bu engellere takılmadan yarışın birincisi olmaya çalışın. Rakipleriniz oldukça güçlü olabilirler fakat siz onlardan daha iyisiniz! Hadi hemen en hızlı motorlu aracı seçin ve yarışa başlayın.

32 secs oyununun özellikleri:

  • Muhteşem ses efektleri
  • Göz alıcı güzellikteki grafikler
  • Gerçekçi yarış aracı tasarımları
  • Nitro ile hızlanma desteği
  • Çoklu oyunculu oynanabilme özelliği

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
isTom Games
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