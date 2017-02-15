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3.4 Milyar Dolar Zarar Gösteren Toshiba'nın CEO'su İstifa Etti

Toshiba'nın CEO'su İstifa Etti

Toshiba CEO’su Shigenori Shiga, şirketin milyar dolarlık kaybının ardından istifa ettiğini resmen açıkladı.

Teknoloji devi Toshiba'nın CEO’su Shigenori Shiga, şirketin milyar dolarlık zarar ettiğini açıklamasının ardından istifa ettiğini duyurdu. Toshiba bundan bir süre önce mali raporlarının son çeyreğini açıklamayı reddetmişti. Bunun ardın da  Mart ayına kadar 3.4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

Bu arada Toshiba'nın, ABD’de bulunan nükleer işletmesinden 6.3 milyar dolar zarar beklediği de açıklandı. Tüm bu olumsuz bilanço, Toshiba'nın bazı analistlerce geleceğinin risk altında olabileceği uyarılarında bulunmasına yol açmıştı. CEO kademesinden istifa eden Shiga, elde edilen zararın idari sorumluluğunu üstlenmek için böyle bir karar aldığını söyledi.

Şirketin hisse senetleri bugün yüzde 9 oranında düşerken, borsadaki hisse senetleri ise Aralık ayından itibaren de yüzde 50 oranla değer kaybetti. Toshiba geçen yıl da 4 milyar dolardan fazla zarar etmişti. Şirket dünya çapında 190 bin kişi istihdam ediyor

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Yazar: - 15.02.2017

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