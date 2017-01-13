34 Milyon Dolarlık Sipariş Aldı Ama Batmaktan Kurtulamadı

“Lilly Drone Kamera, Şimdiye Kadar Tasarlanmış En Muhteşem Uçan Cihaz” haberimizi 5 Mayıs 2015 tarihinde yayınlamışız. Ancak daha üzerinden 1 sene geçmeden üretici şirket kapılarını kapattı. Böylece bir Kickstarter efsanesinin daha sonuna gelindi.

Yerden havalanmasına gerek olmayan ve bir bumerang gibi fırlatmanızın çalışmasına yeterli olabileceği, su geçirmeyen, hatta sudan havalanabilen; Lilly Drone Kamera, 34 milyon dolar ön sipariş almasına rağmen iflas etti.

Antoine Balaresque ve Henry Bradlow isimli iki girişimcinin geliştirdiği 799 dolarlık fit-yatına rağmen 34 milyon dolarlık ön sipariş toplamayı başaran Lilly Drone, geçen hafta kepeneklerini indirdi. Geliştiriciler cihazı finanse edecek ederek kargolamak için gerekli parayı bulamadıklarını ifade ettiler. Lilly Drone Kameralar, Şubat 2017 gibi teslim edilmeye başlanacaktı. Ancak bazı yazılım hataları yüzünden bu teslim tarihi de ötelenmişti. Şu ana kadar şirketin bir tek cihaz üretmemiş ve hiçbir ön sipariş talebine cevap vermemiş olması da düşündürücü tabii.

Lilly Drone Kameranın finansörleri olan Balaresque ve Bradlow şimdiye kadar 60 bin ünite cihaz siparişi almışlar. İki mucit 34 milyon dolar bedele tekamül eden bu siparişlerin geri ödemesinin 60 gün içerisinde yapılacağını söylüyorlar.

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